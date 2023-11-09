https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-oes-vistupleniye-sadir-japarov-40851960.html

ОЭС обладает огромным потенциалом, чтобы интегрировать в современных условиях — Жапаров

ОЭС обладает огромным потенциалом, чтобы интегрировать в современных условиях — Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на саммите Организации экономического сотрудничества проходящем в Ташкенте

2023-11-09T16:46+0500

2023-11-09T16:46+0500

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узбекистан

ташкент

оэс

саммит

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Организация экономического сотрудничества (ОЭС) обладает огромным потенциалом, чтобы действительно стать эффективным инструментом интеграции в современных условиях, заявил Садыр Жапаров в своем выступлении на саммите в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Глава Кыргызстана, говоря о сотрудничестве стран-участниц в рамках формата ОЭС, обозначил свое видение его основных направлений: торговли, транспорта и логистики, энергобезопасности и ИКТ. Акцентируя внимание на сфере торговли, Жапаров подчеркнул расширение торгово-экономических отношений и развитие инвестиционного взаимодействия между странами. Вместе с тем он отметил, что в настоящее время роль ОЭС в системе региональных и экономических и хозяйственных связей пока не соответствует имеющемуся реальному потенциалу государств. Говоря о развитии регионального транзитного транспортного и логистического потенциала, глава Кыргызстана назвал эти направления драйвером экономического роста. Обеспечение энергетической безопасности и расширение географии энергопоставок также были обозначены в числе актуальных направлений. Он также выделил сферу информационно-коммуникационных технологий, отметив, что в эпоху цифровизации и бурного развития она выступает в качестве полноценной экономической отрасли. Глава Кыргызстана, завершая выступление отметил, что итоги заседания и достигнутые договоренности отражают стремление стран-участниц к взаимовыгодной кооперации и обеспечат комплексное взаимодействие в приоритетных областях. Вместе с тем, Жапаров предложил рассмотреть кандидатуру из Кыргызской Республики на должность Генерального секретаря ОЭС в последующих ротациях.

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