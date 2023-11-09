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ОЭС обладает огромным потенциалом, чтобы интегрировать в современных условиях — Жапаров
ОЭС обладает огромным потенциалом, чтобы интегрировать в современных условиях — Жапаров
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на саммите Организации экономического сотрудничества проходящем в Ташкенте
2023-11-09T16:46+0500
2023-11-09T16:46+0500
2023-11-09T16:51+0500
узбекистан
ташкент
оэс
саммит
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Организация экономического сотрудничества (ОЭС) обладает огромным потенциалом, чтобы действительно стать эффективным инструментом интеграции в современных условиях, заявил Садыр Жапаров в своем выступлении на саммите в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Глава Кыргызстана, говоря о сотрудничестве стран-участниц в рамках формата ОЭС, обозначил свое видение его основных направлений: торговли, транспорта и логистики, энергобезопасности и ИКТ. Акцентируя внимание на сфере торговли, Жапаров подчеркнул расширение торгово-экономических отношений и развитие инвестиционного взаимодействия между странами. Вместе с тем он отметил, что в настоящее время роль ОЭС в системе региональных и экономических и хозяйственных связей пока не соответствует имеющемуся реальному потенциалу государств. Говоря о развитии регионального транзитного транспортного и логистического потенциала, глава Кыргызстана назвал эти направления драйвером экономического роста. Обеспечение энергетической безопасности и расширение географии энергопоставок также были обозначены в числе актуальных направлений. Он также выделил сферу информационно-коммуникационных технологий, отметив, что в эпоху цифровизации и бурного развития она выступает в качестве полноценной экономической отрасли. Глава Кыргызстана, завершая выступление отметил, что итоги заседания и достигнутые договоренности отражают стремление стран-участниц к взаимовыгодной кооперации и обеспечат комплексное взаимодействие в приоритетных областях. Вместе с тем, Жапаров предложил рассмотреть кандидатуру из Кыргызской Республики на должность Генерального секретаря ОЭС в последующих ротациях.
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оэс президент кыргызстан садыр жапаров выступление саммит организация экономического сотрудничества ташкент
оэс президент кыргызстан садыр жапаров выступление саммит организация экономического сотрудничества ташкент
ОЭС обладает огромным потенциалом, чтобы интегрировать в современных условиях — Жапаров
16:46 09.11.2023 (обновлено: 16:51 09.11.2023)
Президент Кыргызстана выступил на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) обладает огромным потенциалом, чтобы действительно стать эффективным инструментом интеграции в современных условиях, заявил Садыр Жапаров в своем выступлении на саммите в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Глава Кыргызстана, говоря о сотрудничестве стран-участниц в рамках формата ОЭС, обозначил свое видение его основных направлений: торговли, транспорта и логистики, энергобезопасности и ИКТ.
Акцентируя внимание на сфере торговли, Жапаров подчеркнул расширение торгово-экономических отношений и развитие инвестиционного взаимодействия между странами. Вместе с тем он отметил, что в настоящее время роль ОЭС в системе региональных и экономических и хозяйственных связей пока не соответствует имеющемуся реальному потенциалу государств.
"К сожалению, мы сталкиваемся с такими проблемами, как высокие транспортные издержки, разница в подходах стран по защите рынков и производителей, нестабильность мировых финансовых и энергетических рынков, а также с другими факторами, которые негативно влияют на экономическую и социальную стабильность наших стран. В этих условиях мы считаем, что организация может выйти на качественно новый уровень сотрудничества только путем поиска новых подходов в решении указанных задач", — отметил Жапаров.
Говоря о развитии регионального транзитного транспортного и логистического потенциала, глава Кыргызстана назвал эти направления драйвером экономического роста.
"Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона с тем, чтобы создать возможности выхода к морским портам. Мы также придаем особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Данный проект в значительной степени повысит торгово-экономические и транзитные возможности нашего региона, связав около 4 млрд человек и расширив географию грузоперевозок из Азии через Турцию в Европу, Ближний Восток, Иран, а также страны Персидского залива и Северной Африки", — отметил он.
Обеспечение энергетической безопасности и расширение географии энергопоставок также были обозначены в числе актуальных направлений.
"Мы также считаем важным активизировать наше взаимодействие и направить общие усилия на скорейшую реализацию субрегионального энергетического проекта CASA-100, в том числе с участием Афганистана. Мы предлагаем активно использовать потенциал и возможности нашей организации по развитию возобновляемых источников энергии", — добавил Жапаров.
Он также выделил сферу информационно-коммуникационных технологий, отметив, что в эпоху цифровизации и бурного развития она выступает в качестве полноценной экономической отрасли.
"Мы предлагаем объединить наши возможности и приглашаем IT-компании из стран-членов нашей организации к сотрудничеству и разработке совместных IT-продуктов в парке высоких технологий Кыргызстана для их дальнейшего продвижения на мировом рынке", — заявил он.
Глава Кыргызстана, завершая выступление отметил, что итоги заседания и достигнутые договоренности отражают стремление стран-участниц к взаимовыгодной кооперации и обеспечат комплексное взаимодействие в приоритетных областях.
Вместе с тем, Жапаров предложил рассмотреть кандидатуру из Кыргызской Республики на должность Генерального секретаря ОЭС в последующих ротациях.