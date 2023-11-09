https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-poryadok-priyem-dokumenty-sport-shkola-40857568.html

В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы

В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы

Кабмин определил меры по дальнейшему совершенствованию предоставления государственных услуг в сфере спорта

2023-11-09T17:13+0500

2023-11-09T17:13+0500

2023-11-09T18:11+0500

узбекистан

спорт

министерство спорта

школа

документы

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы, сообщает Norma.Соответствующее постановление принял Кабмин.Документ определяет:Госуслуги начнут оказывать через центры государственных услуг или ЕПИГУ с 1 декабря 2023 года. До 1 января каждого года министерство молодежной политики и спорта утверждает перечень регионов, в которых предоставляется госуслуга по приему документов для поступления в спортивные образовательные учреждения или перевода из одного учреждения в другое. Сроки приема публикуют на официальном сайте.Плата за оказание государственной услуги с заявителя не взимается.

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