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https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-poryadok-priyem-dokumenty-sport-shkola-40857568.html
В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы
В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы
Кабмин определил меры по дальнейшему совершенствованию предоставления государственных услуг в сфере спорта
2023-11-09T17:13+0500
2023-11-09T18:11+0500
узбекистан
спорт
министерство спорта
школа
документы
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы, сообщает Norma.Соответствующее постановление принял Кабмин.Документ определяет:Госуслуги начнут оказывать через центры государственных услуг или ЕПИГУ с 1 декабря 2023 года. До 1 января каждого года министерство молодежной политики и спорта утверждает перечень регионов, в которых предоставляется госуслуга по приему документов для поступления в спортивные образовательные учреждения или перевода из одного учреждения в другое. Сроки приема публикуют на официальном сайте.Плата за оказание государственной услуги с заявителя не взимается.
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узбекистан кабмин постановление порядок прием спорт спортивная школа госуслуги документы
узбекистан кабмин постановление порядок прием спорт спортивная школа госуслуги документы

В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы

17:13 09.11.2023 (обновлено: 18:11 09.11.2023)
© Unsplash/Patrick SchneiderФутбольный мяч в спортивном зале. Иллюстративное фото
Футбольный мяч в спортивном зале. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
© Unsplash/Patrick Schneider
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Кабмин определил меры по дальнейшему совершенствованию предоставления государственных услуг в сфере спорта.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане утвердили порядок приема документов в спортшколы, сообщает Norma.
Соответствующее постановление принял Кабмин.
Документ определяет:
административный регламент оказания госуслуги по приему документов обучающихся в государственные спортивные и образовательные учреждения и их перевода;
административный регламент оказания госуслуг по приему документов обучающихся в футбольные академии Ассоциации футбола Узбекистана и их перевода.
Госуслуги начнут оказывать через центры государственных услуг или ЕПИГУ с 1 декабря 2023 года.
До 1 января каждого года министерство молодежной политики и спорта утверждает перечень регионов, в которых предоставляется госуслуга по приему документов для поступления в спортивные образовательные учреждения или перевода из одного учреждения в другое. Сроки приема публикуют на официальном сайте.
Плата за оказание государственной услуги с заявителя не взимается.

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