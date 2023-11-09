https://uz.sputniknews.ru/20231109/v-kakoy-sfere-v-uzbekistane-bolshe-vsego-inostrannyx-kompaniy-i-sp-40871168.html
В какой сфере в Узбекистане больше всего иностранных компаний и СП?
В какой сфере в Узбекистане больше всего иностранных компаний и СП?
Агентство статистики опубликовало количество компаний с иностранным капиталом в разрезе отраслей.
2023-11-09T21:33+0500
2023-11-09T21:33+0500
2023-11-09T21:33+0500
узбекистан
предприятия
статистика
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане на 1 октября 2023 года действовало 12 851 предприятие с использованием иностранного капитала, сообщает Агентство статистики республики.При этом 4 836 предприятий являются совместными, а 8 015 компаний – иностранными.Большая часть из них относится к сфере торговли – 4 250 компаний. На втором месте промышленные предприятия – 3 217 предприятий. Третью строчку занимает сфера строительства – 894 предприятия.К сфере информации и связи относятся 766 компаний, к сфере гостиниц и общепита – 479 предприятий, к сельскому, лесному и рыбному хозяйству – 468 предприятий. Еще 425 предприятий занимаются перевозкой и хранением, а 171 компания оказывает медицинские и социальные услуги.Еще более 2 тысяч предприятий заняты в прочих видах деятельности.Напомним, Россия остается лидером по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане. Как сообщил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, за последние три года число компаний с российским капиталом удвоилось и почти достигло трех тысяч.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сфера узбекистан иностранные компании сп
сфера узбекистан иностранные компании сп
В какой сфере в Узбекистане больше всего иностранных компаний и СП?
Агентство статистики опубликовало количество компаний с иностранным капиталом в разрезе отраслей.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В Узбекистане на 1 октября 2023 года действовало 12 851 предприятие с использованием иностранного капитала, сообщает
Агентство статистики республики.
При этом 4 836 предприятий являются совместными, а 8 015 компаний – иностранными.
Большая часть из них относится к сфере торговли – 4 250 компаний. На втором месте промышленные предприятия – 3 217 предприятий. Третью строчку занимает сфера строительства – 894 предприятия.
К сфере информации и связи относятся 766 компаний, к сфере гостиниц и общепита – 479 предприятий, к сельскому, лесному и рыбному хозяйству – 468 предприятий. Еще 425 предприятий занимаются перевозкой и хранением, а 171 компания оказывает медицинские и социальные услуги.
Еще более 2 тысяч предприятий заняты в прочих видах деятельности.
Напомним, Россия остается лидером по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане. Как сообщил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, за последние три года число компаний с российским капиталом удвоилось и почти достигло трех тысяч.