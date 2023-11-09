https://uz.sputniknews.ru/20231109/v-moskve-mojno-budet-poluchit-vtoroe-vysshee-obrazovanie-po-uzbekskomu-yazyku-40863187.html
В Москве можно будет получить второе высшее образование по узбекскому языку
В Москве можно будет получить второе высшее образование по узбекскому языку
Выпускники смогут получить диплом государственного образца Российской Федерации.
2023-11-09T18:29+0500
2023-11-09T18:29+0500
2023-11-09T19:00+0500
россия
москва
общество
образование
высшее образование
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Москве со следующего учебного года можно будет получить второе высшее образование преподавателя узбекского языка. По итогам обучения выпускники получат диплом государственного образца Российской Федерации. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Поступить на нову программу МГЛУ смогут те, у кого уже есть диплом о высшем образовании. Кроме того, поступающие уже должны знать язык хотя бы на уровне B1.Длиться обучение по программе дополнительного образования "Преподавание иностранных языков и культур" будет два года (четыре семестра). Помимо узбекского языка, можно выбрать азербайджанский, армянский, казахский, кыргызский, грузинский, румынский или украинский языки.Студенты будут изучать теорию и практику выбранного языка, а также педагогические дисциплины и методики преподавания иностранных языков. Занятия будут проходить три раза в неделю в вечернее время, уточнили в университете. Напомним, в МГЛУ сейчас можно получить высшее образование по узбекскому языку в рамках программы "Зарубежное регионоведение" на факультете Института международных отошений и социально-политических наук. В университете в прошлом году также открылся Центр узбекского языка.
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москва второе высшее образование узбекский язык
москва второе высшее образование узбекский язык
В Москве можно будет получить второе высшее образование по узбекскому языку
18:29 09.11.2023 (обновлено: 19:00 09.11.2023)
Выпускники смогут получить диплом государственного образца Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Москве со следующего учебного года можно будет получить второе высшее образование преподавателя узбекского языка. По итогам обучения выпускники получат диплом государственного образца Российской Федерации. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ).
Поступить на нову программу МГЛУ смогут те, у кого уже есть диплом о высшем образовании. Кроме того, поступающие уже должны знать язык хотя бы на уровне B1.
Длиться обучение по программе дополнительного образования "Преподавание иностранных языков и культур" будет два года (четыре семестра). Помимо узбекского языка, можно выбрать азербайджанский, армянский, казахский, кыргызский, грузинский, румынский или украинский языки.
"В дальнейшем они в России смогут преподавать узбекский язык как иностранный на курсах или проводить индивидуальные занятия. Но у них будет государственный диплом", - рассказывает директор Центра узбекского языка МГЛУ Бегам Караева.
Студенты будут изучать теорию и практику выбранного языка, а также педагогические дисциплины и методики преподавания иностранных языков. Занятия будут проходить три раза в неделю в вечернее время, уточнили в университете.
Напомним, в МГЛУ сейчас можно получить высшее образование по узбекскому языку в рамках программы "Зарубежное регионоведение" на факультете Института международных отошений и социально-политических наук.
В университете в прошлом году также открылся Центр узбекского языка.