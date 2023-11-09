https://uz.sputniknews.ru/20231109/v-moskve-mojno-budet-poluchit-vtoroe-vysshee-obrazovanie-po-uzbekskomu-yazyku-40863187.html

В Москве можно будет получить второе высшее образование по узбекскому языку

В Москве можно будет получить второе высшее образование по узбекскому языку

Выпускники смогут получить диплом государственного образца Российской Федерации.

2023-11-09T18:29+0500

2023-11-09T18:29+0500

2023-11-09T19:00+0500

россия

москва

общество

образование

высшее образование

узбекский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0c/23933165_0:108:1849:1148_1920x0_80_0_0_057ca4fc38dcacb86224462ee90f6549.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Москве со следующего учебного года можно будет получить второе высшее образование преподавателя узбекского языка. По итогам обучения выпускники получат диплом государственного образца Российской Федерации. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Поступить на нову программу МГЛУ смогут те, у кого уже есть диплом о высшем образовании. Кроме того, поступающие уже должны знать язык хотя бы на уровне B1.Длиться обучение по программе дополнительного образования "Преподавание иностранных языков и культур" будет два года (четыре семестра). Помимо узбекского языка, можно выбрать азербайджанский, армянский, казахский, кыргызский, грузинский, румынский или украинский языки.Студенты будут изучать теорию и практику выбранного языка, а также педагогические дисциплины и методики преподавания иностранных языков. Занятия будут проходить три раза в неделю в вечернее время, уточнили в университете. Напомним, в МГЛУ сейчас можно получить высшее образование по узбекскому языку в рамках программы "Зарубежное регионоведение" на факультете Института международных отошений и социально-политических наук. В университете в прошлом году также открылся Центр узбекского языка.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

москва второе высшее образование узбекский язык