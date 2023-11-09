https://uz.sputniknews.ru/20231109/v-uzbekistane-budut-povyshat-rentabelnost-xlopkovodstva-40868678.html
В Узбекистане будут повышать рентабельность хлопководства
В Узбекистане будут повышать рентабельность хлопководства
Повышение урожайности хлопчатника, глубокая переработка и другие меры по повышению прибыльности хлопково-текстильных кластеров обсудили на видеоселекторном совещании под председательством президента.
2023-11-09T19:24+0500
2023-11-09T19:24+0500
2023-11-09T19:24+0500
узбекистан
общество
сельское хозяйство
хлопок
агрокластер
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана планируют принять ряд мер для повышения рентабельности хлопководства в республике. Работу хлопково-текстильных кластеров обсудили представители профильных ведомств на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Как отметили в ходе совещания, в этом году урожайность в 41 хлопково-текстильном кластере превысила 40 центнеров, еще в 9 – не достигла и 30 центнеров. При этом из-за низкой производительности и дороговизны необходимых материалов рентабельность хлопководства в ряде регионов не превышает 10-11%.Для улучшения ситуации в республике прекратят высадку хлопчатника с урожайностью менее 30 центнеров, заменив его сортами с повышенной урожайностью, выведенные узбекскими селекционерами.Президент поручил уделить особое внимание организации регулярных расчетов между фермерами и хлопково-текстильными кластерами. Теперь фермеры смогут заключить фьючерсный контракт с любым кластером в пределах своего региона, а излишки выращенного хлопка продавать через фондовую биржу.Власти внедрят меры по поддержке текстильных предприятий. Так, компании, реализующие на внутренний рынок менее 50% окрашенных тканей, будут платить 1% социальный налог, а налог на имущество выплачивать в рассрочку в течение 3 лет, государство покроет 50% транспортных расходов на импорт хлопка и искусственного волокна и освободит от таможенной пошлины ввозимое оборудование и запчасти для текстильных и швейных предприятий.
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узбекистан хлопководство рентабельность
узбекистан хлопководство рентабельность
В Узбекистане будут повышать рентабельность хлопководства
Повышение урожайности хлопчатника, глубокая переработка и другие меры по повышению прибыльности хлопково-текстильных кластеров обсудили на видеоселекторном совещании под председательством президента.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Власти Узбекистана планируют принять ряд мер для повышения рентабельности хлопководства в республике. Работу хлопково-текстильных кластеров обсудили представители профильных ведомств на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Конфликты в мире, ограничения в торговле и девальвация в основных странах-партнерах изменили планы, поставленные в начале года, что негативно сказалось на экспорте продуктов сельского хозяйства и текстиля. Единственный способ обуздать ситуацию — снизить затраты за счет резкого повышения производительности и увеличить экспорт за счет привлечения большего количества инвестиций в глубокую переработку и добавление стоимости", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в ходе совещания, в этом году урожайность в 41 хлопково-текстильном кластере превысила 40 центнеров, еще в 9 – не достигла и 30 центнеров. При этом из-за низкой производительности и дороговизны необходимых материалов рентабельность хлопководства в ряде регионов не превышает 10-11%.
Для улучшения ситуации в республике прекратят высадку хлопчатника с урожайностью менее 30 центнеров, заменив его сортами с повышенной урожайностью, выведенные узбекскими селекционерами.
Президент поручил уделить особое внимание организации регулярных расчетов между фермерами и хлопково-текстильными кластерами. Теперь фермеры смогут заключить фьючерсный контракт с любым кластером в пределах своего региона, а излишки выращенного хлопка продавать через фондовую биржу.
Власти внедрят меры по поддержке текстильных предприятий. Так, компании, реализующие на внутренний рынок менее 50% окрашенных тканей, будут платить 1% социальный налог, а налог на имущество выплачивать в рассрочку в течение 3 лет, государство покроет 50% транспортных расходов на импорт хлопка и искусственного волокна и освободит от таможенной пошлины ввозимое оборудование и запчасти для текстильных и швейных предприятий.