https://uz.sputniknews.ru/20231110/aviasoobscheniye-xabarovsk-tashkent-zapusk-40902103.html

Возобновляется прямое авиасообщение между Хабаровском и Ташкентом — дата

Возобновляется прямое авиасообщение между Хабаровском и Ташкентом — дата

Полеты будут выполнять один раз в неделю – по понедельникам. Время в пути до столицы Узбекистана составляет около семи часов.

2023-11-10T15:27+0500

2023-11-10T15:27+0500

2023-11-10T15:42+0500

узбекистан

хабаровск

прямой рейс

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways с 4 декабря открывает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Ташкент, сообщает пресс-служба хабаровского международного аэропорта.Полеты будут выполнять один раз в неделю — по понедельникам.Вылет из Хабаровска запланирован на 23.20, обратный рейс прибывает из Ташкента в 21.20.Время в пути до столицы Узбекистана составляет около 7 часов. Пассажиров доставит Airbus A321 с компоновкой салона 16 кресел в бизнес-классе и 172 в экономическом классе. В полете пассажирам предложат прохладительные и горячие напитки, а также питание.В сообщении также указано, что эксперты оценивают Узбекистан, как одно из самых быстро набирающих популярность туристических направлений. Кроме того, главный аэропорт республики предлагает удобный трансфер в страны Европы и Северной Америки.Uzbekistan Airways открывает прямые рейсы в Пхукет — расписание полетов.

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