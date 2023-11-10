https://uz.sputniknews.ru/20231110/aviasoobscheniye-xabarovsk-tashkent-zapusk-40902103.html
Возобновляется прямое авиасообщение между Хабаровском и Ташкентом — дата
Возобновляется прямое авиасообщение между Хабаровском и Ташкентом — дата
Полеты будут выполнять один раз в неделю – по понедельникам. Время в пути до столицы Узбекистана составляет около семи часов.
2023-11-10T15:27+0500
2023-11-10T15:27+0500
2023-11-10T15:42+0500
узбекистан
хабаровск
прямой рейс
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways с 4 декабря открывает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Ташкент, сообщает пресс-служба хабаровского международного аэропорта.Полеты будут выполнять один раз в неделю — по понедельникам.Вылет из Хабаровска запланирован на 23.20, обратный рейс прибывает из Ташкента в 21.20.Время в пути до столицы Узбекистана составляет около 7 часов. Пассажиров доставит Airbus A321 с компоновкой салона 16 кресел в бизнес-классе и 172 в экономическом классе. В полете пассажирам предложат прохладительные и горячие напитки, а также питание.В сообщении также указано, что эксперты оценивают Узбекистан, как одно из самых быстро набирающих популярность туристических направлений. Кроме того, главный аэропорт республики предлагает удобный трансфер в страны Европы и Северной Америки.Uzbekistan Airways открывает прямые рейсы в Пхукет — расписание полетов.
узбекистан
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прямое авиасообщение хабаровск ташкент полеты
прямое авиасообщение хабаровск ташкент полеты
Возобновляется прямое авиасообщение между Хабаровском и Ташкентом — дата
15:27 10.11.2023 (обновлено: 15:42 10.11.2023)
Полеты будут выполнять один раз в неделю — по понедельникам. Время в пути до столицы Узбекистана составляет около семи часов.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Uzbekistan Airways с 4 декабря открывает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Ташкент, сообщает
пресс-служба хабаровского международного аэропорта.
"Спустя 10 лет открываются прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Узбекистан. С 4 декабря Uzbekistan Airways открывает прямые регулярные рейсы в Ташкент. Направление полетов стало доступно дальневосточникам благодаря активной работе администрации АО "Хабаровский аэропорт" и авиакомпании-партнера", — говорится в сообщении.
Полеты будут выполнять один раз в неделю — по понедельникам.
Вылет из Хабаровска запланирован на 23.20, обратный рейс прибывает из Ташкента в 21.20.
Время в пути до столицы Узбекистана составляет около 7 часов.
Пассажиров доставит Airbus A321 с компоновкой салона 16 кресел в бизнес-классе и 172 в экономическом классе. В полете пассажирам предложат прохладительные и горячие напитки, а также питание.
В сообщении также указано, что эксперты оценивают Узбекистан, как одно из самых быстро набирающих популярность туристических направлений. Кроме того, главный аэропорт республики предлагает удобный трансфер в страны Европы и Северной Америки.