https://uz.sputniknews.ru/20231110/biznes-delegatsiya-arxangelskoy-oblasti-uzbekistan-40880257.html
Узбекистан посетит бизнес-делегация Архангельской области — дата
Узбекистан посетит бизнес-делегация Архангельской области — дата
Более 20 предприятий региона представят свою продукцию и проведут переговоры с потенциальными узбекскими партнерами
2023-11-10T10:43+0500
2023-11-10T10:43+0500
2023-11-10T11:15+0500
экономика
узбекистан
визит
делегация
россия
бизнес
предприятия
продукция
переговоры
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистан 15 ноября приедет делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщает Торгпредство России в РУз. В составе делегации более двух десятков предприятий различной специализации.В рамках программы трехдневного визита, 17 ноября пройдет бизнес-форум, посвященный развитию двустороннего взаимодействия Архангельской области с Узбекистаном.
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бизнес делегация архангельская область узбекистан переговоры продукция предприятия
бизнес делегация архангельская область узбекистан переговоры продукция предприятия
Узбекистан посетит бизнес-делегация Архангельской области — дата
10:43 10.11.2023 (обновлено: 11:15 10.11.2023)
Более 20 предприятий региона представят свою продукцию и проведут переговоры с потенциальными узбекскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
В Узбекистан 15 ноября приедет делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщает
Торгпредство России в РУз.
В составе делегации более двух десятков предприятий различной специализации.
"Более 20 предприятий региона, осуществляющих деятельность в сфере IT, лесопереработки, легкой промышленности, добычи алмазов и производства изделий из металла, представят свою продукцию и проведут переговоры с потенциальными узбекскими партнерами", — говорится в сообщении.
В рамках программы трехдневного визита, 17 ноября пройдет бизнес-форум, посвященный развитию двустороннего взаимодействия Архангельской области с Узбекистаном.