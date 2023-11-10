https://uz.sputniknews.ru/20231110/biznes-delegatsiya-arxangelskoy-oblasti-uzbekistan-40880257.html

Узбекистан посетит бизнес-делегация Архангельской области — дата

Узбекистан посетит бизнес-делегация Архангельской области — дата

Более 20 предприятий региона представят свою продукцию и проведут переговоры с потенциальными узбекскими партнерами

2023-11-10T10:43+0500

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экономика

узбекистан

визит

делегация

россия

бизнес

предприятия

продукция

переговоры

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистан 15 ноября приедет делегация Архангельской области РФ во главе с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщает Торгпредство России в РУз. В составе делегации более двух десятков предприятий различной специализации.В рамках программы трехдневного визита, 17 ноября пройдет бизнес-форум, посвященный развитию двустороннего взаимодействия Архангельской области с Узбекистаном.

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бизнес делегация архангельская область узбекистан переговоры продукция предприятия