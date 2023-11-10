https://uz.sputniknews.ru/20231110/mchs-belorusii-oznakomilas-institut-grajdanskoy-zaschity-40876341.html

Делегация МЧС Беларуси посетила Институт гражданской защиты Узбекистана — подробности

Делегация МЧС Беларуси посетила Институт гражданской защиты Узбекистана — подробности

В ходе визита члены делегации высоко оценили условия, созданные для обучения студентов в Институте гражданской защиты

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Делегация МЧС республики Беларусь посетила Институт гражданской защиты МЧС Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства. Гости дали высокую оценку условиям, созданным в Институте гражданской защиты для подготовки и повышения квалификации специалистов сферы.

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