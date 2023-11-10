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https://uz.sputniknews.ru/20231110/mchs-belorusii-oznakomilas-institut-grajdanskoy-zaschity-40876341.html
Делегация МЧС Беларуси посетила Институт гражданской защиты Узбекистана — подробности
Делегация МЧС Беларуси посетила Институт гражданской защиты Узбекистана — подробности
В ходе визита члены делегации высоко оценили условия, созданные для обучения студентов в Институте гражданской защиты
2023-11-10T10:10+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Делегация МЧС республики Беларусь посетила Институт гражданской защиты МЧС Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства. Гости дали высокую оценку условиям, созданным в Институте гражданской защиты для подготовки и повышения квалификации специалистов сферы.
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узбекистан беларусь мчс узбекистана мчс беларуси визит институт гражданской защиты узбекистана

Делегация МЧС Беларуси посетила Институт гражданской защиты Узбекистана — подробности

10:10 10.11.2023 (обновлено: 11:11 10.11.2023)
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаДелегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
Делегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
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Гости высоко оценили условия, созданные для подготовки специалистов сферы.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Делегация МЧС республики Беларусь посетила Институт гражданской защиты МЧС Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

"Членам делегации продемонстрировали возможности учебных залов, созданных для подготовки населения к правильным действиям в чрезвычайных ситуациях, ознакомили с современными тренажерами, имитирующими чрезвычайные ситуации различного характера", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба МЧС УзбекистанаДелегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
Делегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
Делегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Гости дали высокую оценку условиям, созданным в Институте гражданской защиты для подготовки и повышения квалификации специалистов сферы.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаДелегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
Делегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
Делегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
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