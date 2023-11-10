Делегация МЧС Беларуси посетила Институт гражданской защиты Узбекистана — подробности
10:10 10.11.2023 (обновлено: 11:11 10.11.2023)
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаДелегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
Гости высоко оценили условия, созданные для подготовки специалистов сферы.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Делегация МЧС республики Беларусь посетила Институт гражданской защиты МЧС Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.
"Членам делегации продемонстрировали возможности учебных залов, созданных для подготовки населения к правильным действиям в чрезвычайных ситуациях, ознакомили с современными тренажерами, имитирующими чрезвычайные ситуации различного характера", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаДелегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
Делегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
Гости дали высокую оценку условиям, созданным в Институте гражданской защиты для подготовки и повышения квалификации специалистов сферы.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаДелегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты
Делегация МЧС Белорусии ознакомилась с деятельностью Института гражданской защиты