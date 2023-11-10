"Мисс Вселенная": самые красивые девушки в мире собрались в Сальвадоре

Мисс Южная Корея 2023 Союн Ким (слева) и Мисс Чили 2023 Селеста Виль позируют для селфи во время гала-ужина в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Мисс Южная Корея 2023 Союн Ким (слева) и Мисс Чили 2023 Селеста Виль позируют для селфи во время гала-ужина в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Мисс Сальвадор 2023 Изабелла Гарса-Манцо выступает во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Мисс Сальвадор 2023 Изабелла Гарса-Манцо выступает во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
"Мисс Непал 2023" Джейн Гарретт позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
"Мисс Непал 2023" Джейн Гарретт позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Мисс Чили 2023 Селеста Виль, посылающая воздушный поцелуй, во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Мисс Чили 2023 Селеста Виль, посылающая воздушный поцелуй, во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Мисс Вселенная Нидерланды 2023 Рикки Валери Колле позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Мисс Вселенная Нидерланды 2023 Рикки Валери Колле позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
"Мисс Колумбия 2023" Камила Авелла, присутствующая на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.
"Мисс Колумбия 2023" Камила Авелла, присутствующая на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.