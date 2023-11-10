"Мисс Вселенная": самые красивые девушки в мире собрались в Сальвадоре

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В субботу, 18 ноября, в Сальвадоре пройдет очередной международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Увидеть красавиц можно было на прошедшем гала-ужине. Как выглядят участницы конкурса — в фотоленте Sputnik Узбекистан.