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https://uz.sputniknews.ru/20231110/miss-vselennaya-devushki-gala-vecher-salvador-40880877.html
"Мисс Вселенная": самые красивые девушки в мире собрались в Сальвадоре
"Мисс Вселенная": самые красивые девушки в мире собрались в Сальвадоре
18 ноября в Сальвадоре пройдет очередной международный конкурс красоты "Мисс Вселенная"
2023-11-10T20:07+0500
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фотолента
конкурс
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мисс вселенная конкурс красоты девушки гала-вечер сальвадор фото
мисс вселенная конкурс красоты девушки гала-вечер сальвадор фото

"Мисс Вселенная": самые красивые девушки в мире собрались в Сальвадоре

20:07 10.11.2023
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НовостиTelegram
В субботу, 18 ноября, в Сальвадоре пройдет очередной международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Увидеть красавиц можно было на прошедшем гала-ужине. Как выглядят участницы конкурса — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Южная Корея 2023 Союн Ким (слева) и Мисс Чили 2023 Селеста Виль позируют для селфи во время гала-ужина в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Мисс Южная Корея 2023 Союн Ким (слева) и Мисс Чили 2023 Селеста Виль позируют для селфи во время гала-ужина в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Южная Корея 2023 Союн Ким (слева) и Мисс Чили 2023 Селеста Виль позируют для селфи во время гала-ужина в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Сальвадор 2023 Изабелла Гарса-Манцо выступает во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Мисс Сальвадор 2023 Изабелла Гарса-Манцо выступает во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Сальвадор 2023 Изабелла Гарса-Манцо выступает во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Претендентки на звание &quot;Мисс Вселенная&quot;, присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Непал 2023" Джейн Гарретт позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

&quot;Мисс Непал 2023&quot; Джейн Гарретт позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Непал 2023" Джейн Гарретт позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Претендентки на звание &quot;Мисс Вселенная&quot;, присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Чили 2023 Селеста Виль, посылающая воздушный поцелуй, во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Мисс Чили 2023 Селеста Виль, посылающая воздушный поцелуй, во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Чили 2023 Селеста Виль, посылающая воздушный поцелуй, во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Претендентки на звание &quot;Мисс Вселенная&quot;, присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Вселенная Нидерланды 2023 Рикки Валери Колле позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Мисс Вселенная Нидерланды 2023 Рикки Валери Колле позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Мисс Вселенная Нидерланды 2023 Рикки Валери Колле позирует для фотографий во время торжественного мероприятия в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

Претендентки на звание &quot;Мисс Вселенная&quot;, присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Претендентки на звание "Мисс Вселенная", присутствующие на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Колумбия 2023" Камила Авелла, присутствующая на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

&quot;Мисс Колумбия 2023&quot; Камила Авелла, присутствующая на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Колумбия 2023" Камила Авелла, присутствующая на торжественном мероприятии в штаб-квартире МИД Сальвадора в Сан-Сальвадоре. 8 ноября 2023 года, Photo by Marvin RECINOS / AFP.

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