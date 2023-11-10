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Не испортят ли ветер и дожди планы на выходные — погода в Узбекистане на 11-12 ноября

Не испортят ли ветер и дожди планы на выходные — погода в Узбекистане на 11-12 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу и воскресенье.

2023-11-10T12:26+0500

2023-11-10T12:26+0500

2023-11-10T12:49+0500

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В субботу, 11 ноября, во второй половине дня в Бухарской и Навоийской, а к вечеру в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях Узбекистана пройдут дожди, сообщает Узгидромет.На остальной территории республики осадков не ожидается.В воскресенье в Узбекистане вновь без осадков, лишь в ночные и утренние часы в Ферганской долине и Ташкентской области местами пройдут дожди.По предгорным и горным районам к вечеру 11 ноября и 12 ноября пройдут осадки в виде дождя и снега, по Ташкентской области местами сильные.Также в выходные по республике прогнозируют местами усиление ветра до 15-20 м/с.Температура воздуха в субботу и воскресенье сохранится в пределах 3-8° тепла ночью, днем поднимется до +13-18°.В Ташкенте дождь пройдет вечером 11-го, а также ночью и утром 12 ноября.Ветер восточный, с переходом в западный 3-8 м/с, в субботу может усилиться до 12-15 м/с.Температура воздуха в субботу днем — 16-18° тепла, в воскресенье — 13-15° выше нуля. Ночные температуры будут в пределах +4-7 градусов.

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