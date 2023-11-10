https://uz.sputniknews.ru/20231110/pogoda-uzbekistan-11-12-noyabr-2023-40889960.html
Не испортят ли ветер и дожди планы на выходные — погода в Узбекистане на 11-12 ноября
Не испортят ли ветер и дожди планы на выходные — погода в Узбекистане на 11-12 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу и воскресенье.
2023-11-10T12:26+0500
2023-11-10T12:26+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В субботу, 11 ноября, во второй половине дня в Бухарской и Навоийской, а к вечеру в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях Узбекистана пройдут дожди, сообщает Узгидромет.На остальной территории республики осадков не ожидается.В воскресенье в Узбекистане вновь без осадков, лишь в ночные и утренние часы в Ферганской долине и Ташкентской области местами пройдут дожди.По предгорным и горным районам к вечеру 11 ноября и 12 ноября пройдут осадки в виде дождя и снега, по Ташкентской области местами сильные.Также в выходные по республике прогнозируют местами усиление ветра до 15-20 м/с.Температура воздуха в субботу и воскресенье сохранится в пределах 3-8° тепла ночью, днем поднимется до +13-18°.В Ташкенте дождь пройдет вечером 11-го, а также ночью и утром 12 ноября.Ветер восточный, с переходом в западный 3-8 м/с, в субботу может усилиться до 12-15 м/с.Температура воздуха в субботу днем — 16-18° тепла, в воскресенье — 13-15° выше нуля. Ночные температуры будут в пределах +4-7 градусов.
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погода узбекистан 11 12 ноября суббота воскресенье
погода узбекистан 11 12 ноября суббота воскресенье
Не испортят ли ветер и дожди планы на выходные — погода в Узбекистане на 11-12 ноября
12:26 10.11.2023 (обновлено: 12:49 10.11.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу и воскресенье.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
В субботу, 11 ноября, во второй половине дня в Бухарской и Навоийской, а к вечеру в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях Узбекистана пройдут дожди, сообщает Узгидромет
.
На остальной территории республики осадков не ожидается.
В воскресенье в Узбекистане вновь без осадков, лишь в ночные и утренние часы в Ферганской долине и Ташкентской области местами пройдут дожди.
По предгорным и горным районам к вечеру 11 ноября и 12 ноября пройдут осадки в виде дождя и снега, по Ташкентской области местами сильные.
Также в выходные по республике прогнозируют местами усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха в субботу и воскресенье сохранится в пределах 3-8° тепла ночью, днем поднимется до +13-18°.
В Ташкенте дождь пройдет вечером 11-го, а также ночью и утром 12 ноября.
Ветер восточный, с переходом в западный 3-8 м/с, в субботу может усилиться до 12-15 м/с.
Температура воздуха в субботу днем — 16-18° тепла, в воскресенье — 13-15° выше нуля. Ночные температуры будут в пределах +4-7 градусов.