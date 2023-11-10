https://uz.sputniknews.ru/20231110/rossiya-uzbekistan-shkolniki-proyekt-obrazovaniye-40914191.html

В Ташкенте проводится российский образовательный IT-проект для школьников

В Ташкенте проводится российский образовательный IT-проект для школьников

Он направлен на распространение и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки и культуры.

2023-11-10T18:02+0500

2023-11-10T18:02+0500

2023-11-10T18:09+0500

узбекистан

россия

школьники

образование

it-технологии

проект

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена проходит образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.IT-проект направлен на распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в Узбекистане, а также на популяризацию российской науки и культуры. В середине октября завершился заочный отборочный тур, в котором участвовали школьники из всех регионов Узбекистана. Было подано более 150 заявок от команд государственных и частных школ.Для участия в очном туре отобрали 20 команд.В ходе хакатона у его участников есть возможность не только пообщаться со своими сверстниками из других регионов республики, но и узнать что-то новое о русской культуре, а также российском образовании. Организаторы мероприятия — Россотрудничество и Казанский (Приволжский) Федеральный Университет при поддержке министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, а также посольства России в РУз.

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