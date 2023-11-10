Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231110/rossiya-uzbekistan-shkolniki-proyekt-obrazovaniye-40914191.html
В Ташкенте проводится российский образовательный IT-проект для школьников
В Ташкенте проводится российский образовательный IT-проект для школьников
Он направлен на распространение и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки и культуры.
2023-11-10T18:02+0500
2023-11-10T18:09+0500
узбекистан
россия
школьники
образование
it-технологии
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0b/22666410_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_35ec8921a9d0a0752f69052345106862.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена проходит образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.IT-проект направлен на распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в Узбекистане, а также на популяризацию российской науки и культуры. В середине октября завершился заочный отборочный тур, в котором участвовали школьники из всех регионов Узбекистана. Было подано более 150 заявок от команд государственных и частных школ.Для участия в очном туре отобрали 20 команд.В ходе хакатона у его участников есть возможность не только пообщаться со своими сверстниками из других регионов республики, но и узнать что-то новое о русской культуре, а также российском образовании. Организаторы мероприятия — Россотрудничество и Казанский (Приволжский) Федеральный Университет при поддержке министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, а также посольства России в РУз.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0b/22666410_542:35:2860:1774_1920x0_80_0_0_38d56432ab4187e858ed9f9ceaab8238.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент россия it-проект школьники русский язык популяризация наука культура
ташкент россия it-проект школьники русский язык популяризация наука культура

В Ташкенте проводится российский образовательный IT-проект для школьников

18:02 10.11.2023 (обновлено: 18:09 10.11.2023)
© Fotolia / Andrey KiselevМальчик перед ноутбуком
Мальчик перед ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
© Fotolia / Andrey Kiselev
Подписаться на
НовостиTelegram
Он направлен на распространение и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки и культуры.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена проходит образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
© "Русский дом" в Узбекистане10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников Вектор 4.0. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
© "Русский дом" в Узбекистане
IT-проект направлен на распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в Узбекистане, а также на популяризацию российской науки и культуры.
© "Русский дом" в Узбекистане10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников Вектор 4.0. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
© "Русский дом" в Узбекистане
В середине октября завершился заочный отборочный тур, в котором участвовали школьники из всех регионов Узбекистана. Было подано более 150 заявок от команд государственных и частных школ.
Для участия в очном туре отобрали 20 команд.

"Отобранные 20 команд 10 – 12 ноября под руководством тьюторов из КФУ (Казанского федерального университета) будут развивать свои навыки и умения в сфере программирования, создавая один из четырех профориентационных продуктов: компьютерную игру, сайт, онлайн-курс или телеграм-бот", — указано в сообщении.

В ходе хакатона у его участников есть возможность не только пообщаться со своими сверстниками из других регионов республики, но и узнать что-то новое о русской культуре, а также российском образовании.
© "Русский дом" в Узбекистане10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников Вектор 4.0. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
© "Русский дом" в Узбекистане
Организаторы мероприятия — Россотрудничество и Казанский (Приволжский) Федеральный Университет при поддержке министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, а также посольства России в РУз.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0