В Ташкенте проводится российский образовательный IT-проект для школьников
18:02 10.11.2023 (обновлено: 18:09 10.11.2023)
Он направлен на распространение и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки и культуры.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена проходит образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
© "Русский дом" в Узбекистане10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
© "Русский дом" в Узбекистане
IT-проект направлен на распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в Узбекистане, а также на популяризацию российской науки и культуры.
© "Русский дом" в Узбекистане10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
© "Русский дом" в Узбекистане
В середине октября завершился заочный отборочный тур, в котором участвовали школьники из всех регионов Узбекистана. Было подано более 150 заявок от команд государственных и частных школ.
Для участия в очном туре отобрали 20 команд.
"Отобранные 20 команд 10 – 12 ноября под руководством тьюторов из КФУ (Казанского федерального университета) будут развивать свои навыки и умения в сфере программирования, создавая один из четырех профориентационных продуктов: компьютерную игру, сайт, онлайн-курс или телеграм-бот", — указано в сообщении.
В ходе хакатона у его участников есть возможность не только пообщаться со своими сверстниками из других регионов республики, но и узнать что-то новое о русской культуре, а также российском образовании.
© "Русский дом" в Узбекистане10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
10 ноября в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена стартовал Образовательный хакатон для школьников "Вектор 4.0".
© "Русский дом" в Узбекистане
Организаторы мероприятия — Россотрудничество и Казанский (Приволжский) Федеральный Университет при поддержке министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, а также посольства России в РУз.