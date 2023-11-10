https://uz.sputniknews.ru/20231110/smi-pishut-podrobnosti-smertonosnogo-udara-po-vsu-40873009.html
"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ
"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ
WP сообщила о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ при награждении в Запорожье
2023-11-10T09:46+0500
2023-11-10T09:46+0500
2023-11-10T10:24+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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запорожская область
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украина
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране. Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
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такого еще не было сми подробности смертоносного удара по всу офицеры при награждении запорожье
такого еще не было сми подробности смертоносного удара по всу офицеры при награждении запорожье
"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ
09:46 10.11.2023 (обновлено: 10:24 10.11.2023)
Washington Post сообщила о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ при награждении в Запорожье.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Washington Post.
"Церемония превратилась в кровавую баню. В результате … ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", — говорится в публикации.
По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.