https://uz.sputniknews.ru/20231110/smi-pishut-podrobnosti-smertonosnogo-udara-po-vsu-40873009.html

"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ

"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ

WP сообщила о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

2023-11-10T09:46+0500

2023-11-10T09:46+0500

2023-11-10T10:24+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

удар

всу

запорожская область

в мире

украина

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране. Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.

россия

запорожская область

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такого еще не было сми подробности смертоносного удара по всу офицеры при награждении запорожье