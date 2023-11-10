Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231110/smi-pishut-podrobnosti-smertonosnogo-udara-po-vsu-40873009.html
"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ
"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ
WP сообщила о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ при награждении в Запорожье
2023-11-10T09:46+0500
2023-11-10T10:24+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
удар
всу
запорожская область
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1f/29602860_0:288:2999:1975_1920x0_80_0_0_8eb17db8a9e03d18414be548f70f5567.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране. Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
россия
запорожская область
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1f/29602860_228:361:2280:1900_1920x0_80_0_0_ea1e51bdb99b118ee3e08a54157a4277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
такого еще не было сми подробности смертоносного удара по всу офицеры при награждении запорожье
такого еще не было сми подробности смертоносного удара по всу офицеры при награждении запорожье

"Такого еще не было". СМИ пишут о подробностях смертоносного удара по ВСУ

09:46 10.11.2023 (обновлено: 10:24 10.11.2023)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Украины, архивное фото
Военнослужащие вооруженных сил Украины, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Washington Post сообщила о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ при награждении в Запорожье.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

"Церемония превратилась в кровавую баню. В результате … ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", — говорится в публикации.

По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесли удар. По информации украинского издания "Страна", речь идет об атаке 3 ноября, целью которой стали украинские военные во время торжественного построения. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что удар привел к гибели 50 солдат ВСУ.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0