https://uz.sputniknews.ru/20231110/tashkent-vpervye-sezd-vsemirnogo-bokserskogo-soveta-wbc-40894650.html

В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет

В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет

В центральноазиатском регионе данное мероприятие проводится впервые

2023-11-10T13:55+0500

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узбекистан

спорт

бокс

федерация бокса узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Съезд Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Ташкенте 12 — 17 ноября, сообщает пресс-служба Федерации профессионального бокса Узбекистана. Данное мероприятие впервые организуют в центральноазиатском регионе. Его участники — известные мировые спортсмены, тренеры и организаторы боксерских состязаний встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективные планы. В рамках программы пройдут семинары для рефери и судей, а также назначение титульных и отборочных боев в каждой весовой категории.В рамках пятидневного мероприятия 17 ноября во дворце спорта "Хумо Арена" планируется проведение большого вечера бокса.Для информации: Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году, считается престижной организацией профессионального бокса. Решение о проведении очередного съезда в Ташкенте было принято в прошлом году на юбилейном 60-ом съезде в Мексике.

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