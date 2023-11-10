https://uz.sputniknews.ru/20231110/tashkent-vpervye-sezd-vsemirnogo-bokserskogo-soveta-wbc-40894650.html
В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет
В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет
В центральноазиатском регионе данное мероприятие проводится впервые
2023-11-10T13:55+0500
2023-11-10T13:55+0500
2023-11-10T14:41+0500
узбекистан
спорт
бокс
федерация бокса узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Съезд Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Ташкенте 12 — 17 ноября, сообщает пресс-служба Федерации профессионального бокса Узбекистана. Данное мероприятие впервые организуют в центральноазиатском регионе. Его участники — известные мировые спортсмены, тренеры и организаторы боксерских состязаний встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективные планы. В рамках программы пройдут семинары для рефери и судей, а также назначение титульных и отборочных боев в каждой весовой категории.В рамках пятидневного мероприятия 17 ноября во дворце спорта "Хумо Арена" планируется проведение большого вечера бокса.Для информации: Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году, считается престижной организацией профессионального бокса. Решение о проведении очередного съезда в Ташкенте было принято в прошлом году на юбилейном 60-ом съезде в Мексике.
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ташкент всемирный боксёрский совет wbc знаменитости боксеры федерация профессионального бокса узбекистана
ташкент всемирный боксёрский совет wbc знаменитости боксеры федерация профессионального бокса узбекистана
В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет
13:55 10.11.2023 (обновлено: 14:41 10.11.2023)
В центральноазиатском регионе данное мероприятие состоится впервые. В его рамках во дворце спорта "Хумо Арена" планируют проведение большого вечера бокса.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Съезд Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Ташкенте 12 — 17 ноября, сообщает
пресс-служба Федерации профессионального бокса Узбекистана.
Данное мероприятие впервые организуют в центральноазиатском регионе. Его участники — известные мировые спортсмены, тренеры и организаторы боксерских состязаний встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективные планы. В рамках программы пройдут семинары для рефери и судей, а также назначение титульных и отборочных боев в каждой весовой категории.
"На 61-ый съезд WBC ожидается приезд Константина Цзю, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Амир Икбол Хана и действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, все они подтвердили свое участие в данном мероприятии", — анонсировали в Федерации.
В рамках пятидневного мероприятия 17 ноября во дворце спорта "Хумо Арена" планируется проведение большого вечера бокса.
Для информации: Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году, считается престижной организацией профессионального бокса. Решение о проведении очередного съезда в Ташкенте было принято в прошлом году на юбилейном 60-ом съезде в Мексике.