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В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет
В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет
В центральноазиатском регионе данное мероприятие проводится впервые
2023-11-10T13:55+0500
2023-11-10T14:41+0500
узбекистан
спорт
бокс
федерация бокса узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Съезд Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Ташкенте 12 — 17 ноября, сообщает пресс-служба Федерации профессионального бокса Узбекистана. Данное мероприятие впервые организуют в центральноазиатском регионе. Его участники — известные мировые спортсмены, тренеры и организаторы боксерских состязаний встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективные планы. В рамках программы пройдут семинары для рефери и судей, а также назначение титульных и отборочных боев в каждой весовой категории.В рамках пятидневного мероприятия 17 ноября во дворце спорта "Хумо Арена" планируется проведение большого вечера бокса.Для информации: Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году, считается престижной организацией профессионального бокса. Решение о проведении очередного съезда в Ташкенте было принято в прошлом году на юбилейном 60-ом съезде в Мексике.
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ташкент всемирный боксёрский совет wbc знаменитости боксеры федерация профессионального бокса узбекистана

В Ташкенте впервые соберется Всемирный боксерский совет — кто из знаменитостей приедет

13:55 10.11.2023 (обновлено: 14:41 10.11.2023)
© AFP 2023 / Roger KisbyЧемпионский пояс боксерской ассоциации WBC
Чемпионский пояс боксерской ассоциации WBC - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / Roger Kisby
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В центральноазиатском регионе данное мероприятие состоится впервые. В его рамках во дворце спорта "Хумо Арена" планируют проведение большого вечера бокса.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Съезд Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Ташкенте 12 — 17 ноября, сообщает пресс-служба Федерации профессионального бокса Узбекистана.
Данное мероприятие впервые организуют в центральноазиатском регионе. Его участники — известные мировые спортсмены, тренеры и организаторы боксерских состязаний встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективные планы. В рамках программы пройдут семинары для рефери и судей, а также назначение титульных и отборочных боев в каждой весовой категории.

"На 61-ый съезд WBC ожидается приезд Константина Цзю, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Амир Икбол Хана и действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, все они подтвердили свое участие в данном мероприятии", — анонсировали в Федерации.

В рамках пятидневного мероприятия 17 ноября во дворце спорта "Хумо Арена" планируется проведение большого вечера бокса.
© Федерация профессионального бокса УзбекистанаВ Ташкенте впервые пройдет съезд Всемирного боксерского совета. Иллюстрация
В Ташкенте впервые пройдет съезд Всемирного боксерского совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2023
В Ташкенте впервые пройдет съезд Всемирного боксерского совета. Иллюстрация
© Федерация профессионального бокса Узбекистана
Для информации: Всемирный боксерский совет, основанный в 1963 году, считается престижной организацией профессионального бокса. Решение о проведении очередного съезда в Ташкенте было принято в прошлом году на юбилейном 60-ом съезде в Мексике.
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