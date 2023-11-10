https://uz.sputniknews.ru/20231110/tashkentskaya-mejdunarodnaya-turisticheskaya-yarmarka-2023-40889671.html

В Ташкенте откроется международная туристическая ярмарка — дата и локация

В Ташкенте откроется международная туристическая ярмарка — дата и локация

Экспозиции форума представят в 2 павильонах национального выставочного комплекса Узэкспоцентр а в конференц залах пройдут различные тематические сессии и презентации

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узбекистан

ташкент

туризм

международная ярмарка "туризм на шелковом пути"

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В столице Узбекистана 15 — 17 ноября пройдет 28-я Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на шелковом пути", сообщается на официальном сайте мероприятия.Экспозицию ТМТЯ-2023 разместят в 2-х павильонах национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр", а в конференц-залах данной локации пройдут различные тематические сессии и презентации.Также планируются выступления профессиональных спикеров, которые поделятся своим видением того, как культура влияет на состояние и рост индустрии туризма.На данное мероприятие ежегодно приезжают представители туристической отрасли, предприниматели и любители путешествий со всего мира. Они обмениваются опытом и заключают договоры о сотрудничестве.На предстоящем трехдневном форуме соберутся участники из России, Сингапура, республики Корея, Чехии, Франции, Грузии, Малайзии, Таиланда и других стран.

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