https://uz.sputniknews.ru/20231110/ukrainskiye-voyennyye-donetsk-boyepripas-bespilotnik-40921232.html
Украинские военные сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Украинские военные сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Кроме того, ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка
2023-11-10T20:46+0500
2023-11-10T20:46+0500
2023-11-10T20:46+0500
всу
украина
днр
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беспилотник
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В пятницу украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости.О последствиях инцидента пока неизвестно.Кроме того, с 16.00 по 17.10 ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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украина всу военные донецк боеприпас беспилотник горловка петровский район
украина всу военные донецк боеприпас беспилотник горловка петровский район
Украинские военные сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Кроме того, ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
В пятницу украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости
.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 — город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", — говорится в сообщении.
О последствиях инцидента пока неизвестно.
Кроме того, с 16.00 по 17.10 ВСУ
открыли огонь по Горловке
и Петровскому району Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева
, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.