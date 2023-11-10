https://uz.sputniknews.ru/20231110/ukrainskiye-voyennyye-donetsk-boyepripas-bespilotnik-40921232.html

Украинские военные сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

Украинские военные сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника

Кроме того, ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка

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всу

украина

днр

боеприпасы

беспилотник

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В пятницу украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Петровский район Донецка. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости.О последствиях инцидента пока неизвестно.Кроме того, с 16.00 по 17.10 ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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