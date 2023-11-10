https://uz.sputniknews.ru/20231110/uzbekistan-razmer-uchastok-dexkanskoye-xozyaystvo-40893100.html
В Узбекистане увеличили размер участка для фермерского хозяйства
В Узбекистане увеличили размер участка для фермерского хозяйства
Цель увеличения размера участка — выращивание кормовых культур для скота в отдельных регионах страны
2023-11-10T13:19+0500
2023-11-10T13:19+0500
2023-11-10T14:33+0500
узбекистан
фермерское хозяйство
закон
изменения
документы
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистане увеличили максимальный размер земельных участков, выделяемых для ведения дехканского хозяйства, с 1 до 5 гектаров с целью выращивания кормовых культур для скота в отдельных регионах страны. Данное изменение предусматривает закон, подписанный главой государства.Как отмечается в документе, необходимость пересмотра и увеличения установленных законодательством размеров земельных участков продиктована наличием широких возможностей для выращивания кормовых культур для скота в отдельных регионах страны.
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узбекистан увеличение размер участок дехканское хозяйство выращивание кормовая культура скот регион
узбекистан увеличение размер участок дехканское хозяйство выращивание кормовая культура скот регион
В Узбекистане увеличили размер участка для фермерского хозяйства
13:19 10.11.2023 (обновлено: 14:33 10.11.2023)
Цель увеличения размера участков — выращивание кормовых культур для скота в отдельных регионах страны.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистане увеличили максимальный размер земельных участков, выделяемых для ведения дехканского хозяйства, с 1 до 5 гектаров с целью выращивания кормовых культур для скота в отдельных регионах страны.
Данное изменение предусматривает закон
, подписанный главой государства.
Как отмечается в документе, необходимость пересмотра и увеличения установленных законодательством размеров земельных участков продиктована наличием широких возможностей для выращивания кормовых культур для скота в отдельных регионах страны.