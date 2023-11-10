https://uz.sputniknews.ru/20231110/uzbekistan-razmer-uchastok-dexkanskoye-xozyaystvo-40893100.html

В Узбекистане увеличили размер участка для фермерского хозяйства

В Узбекистане увеличили размер участка для фермерского хозяйства

Цель увеличения размера участка — выращивание кормовых культур для скота в отдельных регионах страны

2023-11-10T13:19+0500

2023-11-10T13:19+0500

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узбекистан

фермерское хозяйство

закон

изменения

документы

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистане увеличили максимальный размер земельных участков, выделяемых для ведения дехканского хозяйства, с 1 до 5 гектаров с целью выращивания кормовых культур для скота в отдельных регионах страны. Данное изменение предусматривает закон, подписанный главой государства.Как отмечается в документе, необходимость пересмотра и увеличения установленных законодательством размеров земельных участков продиктована наличием широких возможностей для выращивания кормовых культур для скота в отдельных регионах страны.

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узбекистан увеличение размер участок дехканское хозяйство выращивание кормовая культура скот регион