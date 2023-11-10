https://uz.sputniknews.ru/20231110/uzbekistan-razreshenie-eksport-solodki-kitay-40910935.html
Разрешение на экспорт солодки в Китай получило 71 предприятие Узбекистана
Разрешение на экспорт солодки в Китай получило 71 предприятие Узбекистана
В результате принятых мер агентством по карантину и защите растений и ассоциацией производителей солодки Китая получено фитосанитарное разрешение на экспорт лекарственных растений в том числе солодки
2023-11-10T17:16+0500
2023-11-10T17:16+0500
2023-11-10T17:24+0500
узбекистан
экспорт
китай
производство
лекарственные растения
агентство по карантину и защите растений узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Количество предприятий, получивших фитосанитарное разрешение на экспорт солодки из Узбекистана в Китай, достигло 71, сообщает Агентство по карантину и защите растений при Минсельхозе.Для информации: Солодка широко используется в медицине. Кроме того, из нее получают более 110 наименований лекарственных средств и используют в ряде направлений промышленной сферы. Растение пользуется большим спросом в Великобритании, Голландии, Японии, Германии, Венгрии, Китае, Южной Корее и многих других странах.
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узбекистан китай солодка лакрица экспорт предприятия агентство по карантину и защите растений
узбекистан китай солодка лакрица экспорт предприятия агентство по карантину и защите растений
Разрешение на экспорт солодки в Китай получило 71 предприятие Узбекистана
17:16 10.11.2023 (обновлено: 17:24 10.11.2023)
В результате мер, принятых агентством по карантину и защите растений и ассоциацией производителей солодки Китая, получено фитосанитарное разрешение на экспорт лекарственных растений, в том числе солодки.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Количество предприятий, получивших фитосанитарное разрешение на экспорт солодки из Узбекистана в Китай, достигло 71, сообщает
Агентство по карантину и защите растений при Минсельхозе.
"В результате мер, принятых агентством и ассоциацией производителей солодки Китая, получено фитосанитарное разрешение на экспорт лекарственных растений, в том числе солодки. Тем самым, в настоящее время китайская сторона внесла в реестр экспортеров из Узбекистана 71 предприятие", — говорится в сообщении.
Для информации: Солодка широко используется в медицине. Кроме того, из нее получают более 110 наименований лекарственных средств и используют в ряде направлений промышленной сферы. Растение пользуется большим спросом в Великобритании, Голландии, Японии, Германии, Венгрии, Китае, Южной Корее и многих других странах.