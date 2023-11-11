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https://uz.sputniknews.ru/20231111/aeroport-tashkent-usluga-bez-ocheredi-40926739.html
В аэропорту Ташкента внедрили услугу, которая позволяет обойти очереди
В аэропорту Ташкента внедрили услугу, которая позволяет обойти очереди
Приобрести услугу можно через Telegram-бот, единый контакт-центр, на стойке информации в терминале вылета
2023-11-11T13:26+0500
2023-11-11T13:26+0500
узбекистан
аэропорт
ташкент
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта "Ташкент", доступна услуга Fast Track. Она дает возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Чтобы воспользоваться услугой Fast Track пассажир может: При приобретении услуги через Telegram-бот или контакт-центр, пассажиру необходимо непосредственно в аэропорту обратиться к месту оказания услуги и сообщить Ф.И.О. и номер рейса. После этого, представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному "коридору" до "стерильной" зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.
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узбекистан ташкент аэропорт услуга fast track очередь telegram-бот контакт-центр стойка информация терминал вылет
узбекистан ташкент аэропорт услуга fast track очередь telegram-бот контакт-центр стойка информация терминал вылет

В аэропорту Ташкента внедрили услугу, которая позволяет обойти очереди

13:26 11.11.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта "Ташкент", доступна услуга Fast Track
Для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Ташкент, доступна услуга Fast Track - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
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Приобрести услугу можно через Telegram-бот, единый контакт-центр, на стойке информации в терминале вылета.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта "Ташкент", доступна услуга Fast Track. Она дает возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.
Чтобы воспользоваться услугой Fast Track пассажир может:
приобрести услугу дистанционно через Telegram-бот — @UzairportsBot. Для этого необходимо выбрать аэропорт "Ташкент", затем терминал вылета и нужный рейс. Затем бот "попросит" ввести фамилию и имя на латинице. После чего можно будет оплатить услугу посредством банковских карт Uzcard или Humo.
приобрести услугу через единый контакт-центр по номеру +99855 501 45 55. Для этого необходимо сообщить оператору Ф.И.О. пассажира, дату вылета, номер авиарейса и контактный номер телефона. На указанный номер придет SMS-сообщение c описанием услуги и ссылка на оплату через платежную систему Payme. Если мобильное приложение Payme не установлено, для оплаты потребуется ввести данные карты.
приобрести услугу на стойке информации в терминале вылета международного аэропорта "Ташкент" и оплатить услугу в кассе наличными в национальной валюте или безналичным способом картами Uzcard, Humo, Visa, Mastercard и тд.
При приобретении услуги через Telegram-бот или контакт-центр, пассажиру необходимо непосредственно в аэропорту обратиться к месту оказания услуги и сообщить Ф.И.О. и номер рейса.
После этого, представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному "коридору" до "стерильной" зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.
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