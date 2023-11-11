https://uz.sputniknews.ru/20231111/aeroport-tashkent-usluga-bez-ocheredi-40926739.html

В аэропорту Ташкента внедрили услугу, которая позволяет обойти очереди

В аэропорту Ташкента внедрили услугу, которая позволяет обойти очереди

Приобрести услугу можно через Telegram-бот, единый контакт-центр, на стойке информации в терминале вылета

2023-11-11T13:26+0500

2023-11-11T13:26+0500

2023-11-11T13:26+0500

узбекистан

аэропорт

ташкент

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта "Ташкент", доступна услуга Fast Track. Она дает возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Чтобы воспользоваться услугой Fast Track пассажир может: При приобретении услуги через Telegram-бот или контакт-центр, пассажиру необходимо непосредственно в аэропорту обратиться к месту оказания услуги и сообщить Ф.И.О. и номер рейса. После этого, представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному "коридору" до "стерильной" зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.

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