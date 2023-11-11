На медиа-тренинге в Самарканде рассказали о состоянии водных ресурсов
© Пресс-служба МинэкологииВ Самарканде прошел медиа-тренинг для журналистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
В программу тренинга также вошли панельные дискуссии на такие темы, как "Национальные аспекты опустынивания и засух", "Региональные аспекты опустынивания и засухи в Центральной Азии" и другие.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Самарканде в рамках подготовки к 21 сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (CRIC 21) прошел медиа-тренинг для журналистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает Минэкологии.
На тренинге, в частности рассказали о существующем состоянии водных ресурсов, вызовах, которые связаны с техническими, климатическими, геополитическими и другими изменениями.
"Со стороны правительства Узбекистана для совершенствования использования водных ресурсов предпринимается ряд мероприятий. В частности, уделено внимание "Стратегии развития водного хозяйства 2030". ...80% водных ресурсов, используемых на территории республики поступают из соседних стран Центральноазиатского региона, и только остальные 20% формируются на территории страны", — говорится в сообщении.
Что касается водосберегающих технологий, то к 2030 году их планируется внедрить на 2 млн га, отметили эксперты в ходе тренинга.
© Пресс-служба МинэкологииВ Самарканде прошел медиа-тренинг для журналистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
В Самарканде прошел медиа-тренинг для журналистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
В программу тренинга также вошли панельные дискуссии на такие темы, как "Национальные аспекты опустынивания и засух", "Региональные аспекты опустынивания и засухи в Центральной Азии", "Подходы к освещению работы CRIC в контексте региона и стран-участниц".
Во второй день тренинга участники ознакомились с местными практиками по управлению земельными ресурсами, адаптации к засухе и изменению климата, а также встретились с региональными экспертами.
© Пресс-служба МинэкологииВ Самарканде прошел медиа-тренинг для журналистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
В Самарканде прошел медиа-тренинг для журналистов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
Журналисты пообщались с фермерами, которые проинформировали их о технологиях, используюемых при посадке сельскохозяйственных культур.
Для справки: Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) создана в целях объединения усилий государственного и частного сектора на международном уровне для борьбы с опустыниванием, деградацией земель и смягчению последствий засухи.