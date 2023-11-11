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Московский зоопарк делится опытом с коллегами из Ташкента — видео

Московский зоопарк делится опытом с коллегами из Ташкента — видео

Сотрудники Московского зоопарка поделились с ташкентскими коллегами опытом по управлению поведением животных в неволе

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В гостях у Ташкентского зоопарка руководитель Академии Московского зоопарка Ирина Работнова и инструктор по тренингу животных Елена Непринцева. В течение выездного курса, который проходил несколько дней, специалисты рассказали киперам об основных правилах грамотного взаимодействия с животными, а также обучили ветеринарному тренингу. Ветеринарный или зоопарковый тренинг позволит выработать у животного определенное поведение, например, чтобы безопасно проводить медосмотр, взвешивание и гигиенические процедуры. По итогам курса, ташкентским киперам помогут составить программу по обогащению условий содержания — среды.

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