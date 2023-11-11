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https://uz.sputniknews.ru/20231111/moskovskiy-zoopark-opyt-tashkent-40930395.html
Московский зоопарк делится опытом с коллегами из Ташкента — видео
Московский зоопарк делится опытом с коллегами из Ташкента — видео
Сотрудники Московского зоопарка поделились с ташкентскими коллегами опытом по управлению поведением животных в неволе
2023-11-11T22:04+0500
2023-11-11T22:04+0500
узбекистан
россия
москва
зоопарк
животные
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видео
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В гостях у Ташкентского зоопарка руководитель Академии Московского зоопарка Ирина Работнова и инструктор по тренингу животных Елена Непринцева. В течение выездного курса, который проходил несколько дней, специалисты рассказали киперам об основных правилах грамотного взаимодействия с животными, а также обучили ветеринарному тренингу. Ветеринарный или зоопарковый тренинг позволит выработать у животного определенное поведение, например, чтобы безопасно проводить медосмотр, взвешивание и гигиенические процедуры. По итогам курса, ташкентским киперам помогут составить программу по обогащению условий содержания — среды.
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Анна Желиховская
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узбекистан тошкент москва россия зоопарк опыт управление поведение животные неволя видео
узбекистан тошкент москва россия зоопарк опыт управление поведение животные неволя видео

Московский зоопарк делится опытом с коллегами из Ташкента — видео

22:04 11.11.2023
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Сотрудники Московского зоопарка поделились с ташкентскими коллегами опытом по управлению поведением животных в неволе.
В гостях у Ташкентского зоопарка руководитель Академии Московского зоопарка Ирина Работнова и инструктор по тренингу животных Елена Непринцева.
В течение выездного курса, который проходил несколько дней, специалисты рассказали киперам об основных правилах грамотного взаимодействия с животными, а также обучили ветеринарному тренингу.
Ветеринарный или зоопарковый тренинг позволит выработать у животного определенное поведение, например, чтобы безопасно проводить медосмотр, взвешивание и гигиенические процедуры.
По итогам курса, ташкентским киперам помогут составить программу по обогащению условий содержания — среды.
"Обогащение среды направлено на то, чтобы животные существовали в неволе в таких условиях, которые позволяли бы им проявлять естественное поведение. Понятно, что мы никогда не сможем смоделировать природу в условиях неволи. Но мы можем сымитировать важные для животных в природе факторы", — рассказала Sputnik Узбекистан Елена Непринцева.
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