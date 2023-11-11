https://uz.sputniknews.ru/20231111/pogoda-tashkent-11-noyabr-2023-40892900.html

Будет ли суббота дождливой— погода в Ташкенте на 11 ноября

Будет ли суббота дождливой— погода в Ташкенте на 11 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.

2023-11-11T05:06+0500

2023-11-11T05:06+0500

2023-11-11T05:06+0500

ташкент

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погода в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.Дождь прогнозируют только к вечеру. Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +4-6, днем 16-18 градусов тепла.

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