https://uz.sputniknews.ru/20231111/pogoda-tashkent-11-noyabr-2023-40892900.html
Будет ли суббота дождливой— погода в Ташкенте на 11 ноября
Будет ли суббота дождливой— погода в Ташкенте на 11 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.
2023-11-11T05:06+0500
2023-11-11T05:06+0500
2023-11-11T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.Дождь прогнозируют только к вечеру. Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +4-6, днем 16-18 градусов тепла.
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погода ташкент 11 ноября первый день авыходных
погода ташкент 11 ноября первый день авыходных
Будет ли суббота дождливой— погода в Ташкенте на 11 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Дождь прогнозируют только к вечеру.
Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +4-6, днем 16-18 градусов тепла.