Предельный размер микрозаймов в Узбекистане увеличили до 100 млн сумов
17:27 11.11.2023 (обновлено: 17:28 11.11.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по повышению роли и доли микрофинансовых услуг в развитии предпринимательской деятельности".
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Предельный размер микрозаймов в Узбекистане повышается с 50 млн до 100 млн сумов, сообщает Минюст.
Согласно принятому постановлению, будет реализована Программа повышения доступности микрофинансовых услуг в 2024–2026 годах, направленная на достижение следующих показателей:
увеличение объема рынка микрофинансирования не менее чем в 5 раз;
охват микрофинансовыми услугами свыше 1 миллиона субъектов предпринимательства;
увеличение в 2 раза размера привлекаемых средств физических лиц в ресурсной базе микрофинансовых организаций;
оказание содействия в самозанятости и развитии своего бизнеса около 500 тысячам граждан, не имеющих официального дохода, посредством предоставления микрофинансовых услуг.
С 1 января 2024 года:
предельный размер микрозаймов повышается с 50 млн сумов до 100 млн сумов;
небанковские кредитные организации образуются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
микрофинансовым организациям разрешается привлекать заемные средства от нерезидентов и оказывать финансовые услуги юридическим лицам в иностранной валюте;
разрешается привлекать заемные средства от участников (акционеров) – физических лиц, не превышающие двукратного размера суммы вклада, внесенной в уставный фонд (уставный капитал), или номинальной стоимости акций, находящихся у них в собственности;
микрофинансовые организации имеют право на осуществление деятельности платежной организации после получения соответствующей лицензии;
требование получения предварительного разрешения Центрального банка для приобретения физическими и юридическими лицами доли в уставном капитале небанковской кредитной организации смягчается путем увеличения установленной законодательством 10-процентной доли на 20%.
При этом, если размер приобретаемой доли составляет от 10 до 20%, внедряется порядок уведомления Центрального банка:
при привлечении микрофинансовыми организациями кредитных ресурсов коммерческих банков либо получении субъектами предпринимательства микрокредитов в микрофинансовых организациях создается возможность предоставления поручительств АО "Компания по развитию предпринимательства";
коммерческим банкам при выделении кредитов микрофинансовым организациям предоставляется право на принятие в залог права этих организаций на истребование по оказанным ими микрофинансовым услугам.
До 1 января 2024 года разработают нормативно-правовая база оказания услуг исламского финансирования микрофинансовыми организациями.
До 1 апреля 2024 года создадут новую микрофинансовую организацию, специализирующуюся на сфере микрофинансовых услуг.