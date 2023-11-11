https://uz.sputniknews.ru/20231111/predelnyy-razmer-mikrozaym-uzbekistan-povysheniye-40930517.html

Предельный размер микрозаймов в Узбекистане увеличили до 100 млн сумов

Предельный размер микрозаймов в Узбекистане увеличили до 100 млн сумов

Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по повышению роли и доли микрофинансовых услуг в развитии предпринимательской деятельности"

2023-11-11T17:27+0500

2023-11-11T17:27+0500

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узбекистан

постановление

финансирование

предприниматели

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Предельный размер микрозаймов в Узбекистане повышается с 50 млн до 100 млн сумов, сообщает Минюст.Согласно принятому постановлению, будет реализована Программа повышения доступности микрофинансовых услуг в 2024–2026 годах, направленная на достижение следующих показателей: С 1 января 2024 года: При этом, если размер приобретаемой доли составляет от 10 до 20%, внедряется порядок уведомления Центрального банка: До 1 января 2024 года разработают нормативно-правовая база оказания услуг исламского финансирования микрофинансовыми организациями.До 1 апреля 2024 года создадут новую микрофинансовую организацию, специализирующуюся на сфере микрофинансовых услуг.

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