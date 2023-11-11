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https://uz.sputniknews.ru/20231111/sambo-uzbekistan-zolotaya-medal-chempionat-mira-40929553.html
Самбистки Узбекистана завоевали золото на чемпионате мира
Самбистки Узбекистана завоевали золото на чемпионате мира
Чемпионат мира по самбо среди взрослых стартовал в столице Армении Ереване
2023-11-11T16:29+0500
2023-11-11T16:29+0500
спорт
самбо
узбекистан
армения
золотая медаль
золото
чемпионат мира
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Узбекские самбистки впервые завоевали золотые медали на чемпионате мира, сообщает Минспорт. Гульсевар Урокова в весовой категории до 50 кг и Ибодатхон Агожогонова — до 59 кг победили всех своих соперниц и завоевали золотые медали. Фуркат Рузиев в весовой категории до 79 кг завоевал серебряную медаль.Сборная Узбекистана по стрельбе из лука впервые завоевала олимпийскую лицензию
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узбекистан самбо самбистки золото чемпионат мира золотая медаль
узбекистан самбо самбистки золото чемпионат мира золотая медаль

Самбистки Узбекистана завоевали золото на чемпионате мира

16:29 11.11.2023
© МинспортСамбистки Узбекистана завоевали золото на чемпионате мира
Самбистки Узбекистана завоевали золото на чемпионате мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2023
© Минспорт
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Чемпионат мира по самбо среди взрослых стартовал в столице Армении Ереване.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Узбекские самбистки впервые завоевали золотые медали на чемпионате мира, сообщает Минспорт.
Гульсевар Урокова в весовой категории до 50 кг и Ибодатхон Агожогонова — до 59 кг победили всех своих соперниц и завоевали золотые медали.
Фуркат Рузиев в весовой категории до 79 кг завоевал серебряную медаль.
Сборная Узбекистана по стрельбе из лука впервые завоевала олимпийскую лицензию
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