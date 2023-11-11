https://uz.sputniknews.ru/20231111/sambo-uzbekistan-zolotaya-medal-chempionat-mira-40929553.html

Самбистки Узбекистана завоевали золото на чемпионате мира

Самбистки Узбекистана завоевали золото на чемпионате мира

Чемпионат мира по самбо среди взрослых стартовал в столице Армении Ереване

2023-11-11T16:29+0500

2023-11-11T16:29+0500

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спорт

самбо

узбекистан

армения

золотая медаль

золото

чемпионат мира

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Узбекские самбистки впервые завоевали золотые медали на чемпионате мира, сообщает Минспорт. Гульсевар Урокова в весовой категории до 50 кг и Ибодатхон Агожогонова — до 59 кг победили всех своих соперниц и завоевали золотые медали. Фуркат Рузиев в весовой категории до 79 кг завоевал серебряную медаль.Сборная Узбекистана по стрельбе из лука впервые завоевала олимпийскую лицензию

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