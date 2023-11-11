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https://uz.sputniknews.ru/20231111/tashkent-novyy-rayon-40925650.html
В Ташкенте появится новый район
В Ташкенте появится новый район
Соответствующее постановление вынесено на общественное обсуждение с 10 по 25 ноября
2023-11-11T12:04+0500
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ташкент
район
новый ташкент
узбекистан
постановление
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Ташкенте планируют создать новый 13 район. Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса об изменении границ Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области, города Ташкента, а также создании в составе Ташкента района — Новый Ташкент вынесено на обсуждение. Новый район построят на территории около 20 тыс. га (из них около 13 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения), переданных из Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташобласти в состав столицы.Обсуждение продлится до 25 ноября.
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узбекистан ташкент новый район постановление обсуждение
узбекистан ташкент новый район постановление обсуждение

В Ташкенте появится новый район

12:04 11.11.2023
© Sputnik / Авенир ДебердеевГород Ташкент
Город Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2023
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Соответствующее постановление вынесено на общественное обсуждение с 10 по 25 ноября.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Ташкенте планируют создать новый 13 район.
Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса об изменении границ Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области, города Ташкента, а также создании в составе Ташкента района — Новый Ташкент вынесено на обсуждение.
© regulation.gov.uz Будет создан новый район "Янги Тошкент"
Будет создан новый район Янги Тошкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2023
Будет создан новый район "Янги Тошкент"
© regulation.gov.uz
Новый район построят на территории около 20 тыс. га (из них около 13 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения), переданных из Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташобласти в состав столицы.
Обсуждение продлится до 25 ноября.
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