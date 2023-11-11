https://uz.sputniknews.ru/20231111/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-otopleniye-40929396.html

В двух районах Ташкента временно не будет горячей воды и отопления

В двух районах Ташкента временно не будет горячей воды и отопления

Подачу горячей воды и отопления возобновят ориентировочно к полуночи 11 ноября

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узбекистан

ташкент

отключение воды

горячая вода

отопление

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Временно горячей воды и отопления не будет в некоторых локациях Юнусабадского и Мирзо-Улугбекского районов столицы, сообщает Veolia Energy Tashkent. В субботу приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам: Причина отключений — аварийно-восстановительные работы, а также выявление новых повреждений на тепловых сетях.Подачу горячей воды и отопления возобновят по мере завершения аварийных работ (ориентировочно к полуночи 11 ноября), уточнили в сообщении.

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