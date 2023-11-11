https://uz.sputniknews.ru/20231111/ukraina-voyennyye-obstrel-xutor-staryy-belgorodskaya-oblast-40927591.html

Украинские военные обстреляли хутор Старый в Белгородской области

Украинские военные обстреляли хутор Старый в Белгородской области

В субботу губернатор Белгородской области опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 ноября

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всу

украина

белгородская область

обстрел

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 ноября. В пятницу украинские военные выпустили 244 снаряда по пяти приграничным муниципалитетам, включая одно взрывное устройство, сброшенное с дрона. Также на область была атака с помощью дрона-камикадзе.Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один украинский беспилотник сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, уточнил глава области.В Краснояружском районе, по данным губернатора, под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 15 прилетов.

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