В Узбекистане защищать растения будет новый закон
© Sputnik / Виталий ТимкивЦветение рапса
© Sputnik / Виталий Тимкив
Закон в частности определяет порядок госконтроля в области защиты растений, а также права и обязанности республиканских органов исполнительной власти, органов хозяйственного управления, юридических и физических лиц.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Узбекистане защищать растения будет новый закон, подписанный главой государства, сообщает Norma.
Документ вводит определения основных понятий:
биологические средства защиты – полезные организмы или продукты их жизнедеятельности, применяемые для борьбы с вредными организмами растений и растительной продукции;
вредные организмы – любой вид, раса или биотип растений, животных либо патогенных агентов, способные вредить растениям или растительным продуктам;
средства химизации – химические средства, используемые для ускорения развития, созревания, повышения урожайности и качества растений, а также улучшения плодородия почв;
пестициды – вещества, применяемые для борьбы с вредными организмами;
защита растений – комплекс мероприятий, направленных на борьбу с вредными организмами и др.
Законом также закрепляет полномочия следующих органов в области защиты растений:
Кабинета Министров;
Министерства сельского хозяйства;
Агентства по карантину и защите растений (специально уполномоченный орган);
Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья;
Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Согласно документу госинспекторы по карантину растений в рамках своих полномочий имеют право:
входить на территорию республиканских органов исполнительной власти, органов хозяйственного управления, юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством;
вносить обязательные для исполнения предписания по устранению и предотвращению нарушений законодательства о защите растений;
осуществлять фитосанитарный мониторинг и прогноз, а также государственный контроль за выполнением мероприятий по защите растений с целью предотвращения развития и распространения вредных организмов и др.
Закон также определяет порядок осуществления госконтроля в области защиты растений; права и обязанности республиканских органов исполнительной власти, органов хозяйственного управления, юридических и физических лиц; порядок регистрации средств химизации и средств защиты растений.