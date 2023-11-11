https://uz.sputniknews.ru/20231111/uzbekistanye-zaschita-rasteniya-novyy-zakon-40926078.html

В Узбекистане защищать растения будет новый закон

В Узбекистане защищать растения будет новый закон

Закон в частности определяет порядок госконтроля в области защиты растений, а также права и обязанности республиканских органов исполнительной власти, органов хозяйственного управления, юридических и физических лиц

2023-11-11T12:37+0500

2023-11-11T12:37+0500

2023-11-11T12:37+0500

узбекистан

закон

растения

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Узбекистане защищать растения будет новый закон, подписанный главой государства, сообщает Norma. Документ вводит определения основных понятий:Законом также закрепляет полномочия следующих органов в области защиты растений:Согласно документу госинспекторы по карантину растений в рамках своих полномочий имеют право:Закон также определяет порядок осуществления госконтроля в области защиты растений; права и обязанности республиканских органов исполнительной власти, органов хозяйственного управления, юридических и физических лиц; порядок регистрации средств химизации и средств защиты растений.

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