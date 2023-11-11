https://uz.sputniknews.ru/20231111/zavtrak-postel-vrach-rekomendatsiya-40902918.html

Как лучше завтракать — в постели или за столом?

Как лучше завтракать — в постели или за столом?

Утром организм больше всего нуждается в энергии, и прием пищи сразу после пробуждения позволяет пополнить ее запасы.

2023-11-11T07:08+0500

2023-11-11T07:08+0500

2023-11-11T07:08+0500

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Завтракать в постели многие считают романтичным. Как влияет на организм прием пищи в кровати, сразу после пробуждения, рассказала радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.По ее словам, завтракать в постели не только приятно, но и полезно, утром организм больше всего нуждается в энергии, и прием пищи сразу после пробуждения позволяет вовремя ее получить.Также, по ее мнению, прием пищи в положении лежа не вредит здоровью.Не так важно, в каком положении мы завтракаем, лежа или сидя, главное, чтобы утренний прием пищи был сбалансированным по составу, подчеркнула диетолог. Кроме того, она рекомендовала свести к минимуму употребление продуктов, содержащих трансжиры, например, фастфуда.

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