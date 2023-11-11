Как лучше завтракать — в постели или за столом?
Утром организм больше всего нуждается в энергии, и прием пищи сразу после пробуждения позволяет пополнить ее запасы.
Завтракать в постели многие считают романтичным. Как влияет на организм прием пищи в кровати, сразу после пробуждения, рассказала радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.
По ее словам, завтракать в постели не только приятно, но и полезно, утром организм больше всего нуждается в энергии, и прием пищи сразу после пробуждения позволяет вовремя ее получить.
"…В первой половине дня наша гормональная система работает лучше всего. Кроме того, нужно учитывать, что во время ночного сна, который длится в среднем 8 часов, организм был без еды. Ужинать рекомендуется за 3-4 часа до сна. Соответственно, прибавляем к восьми часам те самые три-четыре часа между сном и ужином, и получаем, что наш организм 11-12 часов был без еды. После пробуждения он нуждается в энергии… А еда – это энергия. В целом же рекомендуется завтракать в течение часа после того, как мы проснулись. Это оптимальный промежуток времени для завтрака", – объяснила Матыскина.
Также, по ее мнению, прием пищи в положении лежа не вредит здоровью.
"Я не видела никаких исследований, которые бы говорили, что есть лежа вредно. Наш организм – очень умная машина, которая имеет клапаны между внутренними органами, например, между пищеводом и желудком, которые для того и работают, чтобы пища не пошла не в ту сторону, если мы находимся в каком-то неправильном положении", – рассказала специалист.
Не так важно, в каком положении мы завтракаем, лежа или сидя, главное, чтобы утренний прием пищи был сбалансированным по составу, подчеркнула диетолог.
"Завтрак хорош тем, что в него можно включать практически все: и сложные углеводы, и белки, и жиры, и простые углеводы. В идеале он должен быть сложным по составу. Часто в рационе не хватает сложных углеводов, и самый простой способ исправить это – есть кашу на завтрак. Но не стоит начинать утренний прием пищи со сладостей, это может привести к повышению уровня сахара в крови. Так, фрукты и ягоды надо сочетать с белками и жирами, например, добавлять их к сырникам", — перечислила Матыскина.
Кроме того, она рекомендовала свести к минимуму употребление продуктов, содержащих трансжиры, например, фастфуда.