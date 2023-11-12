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Хрупкое волшебство: как делают елочные игрушки
Хрупкое волшебство: как делают елочные игрушки
До Нового года осталось ровно 50 дней. На прилавках магазинов уже появились новогодняя мишура и елочные игрушки. Как создают стеклянные елочные украшения на одной из фабрик в Красноярске - в фоторепортаже Sputnik.
2023-11-12T22:02+0500
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фото
новый год
елочные игрушки
россия
красноярск
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елочные игрушки фото
елочные игрушки фото

Хрупкое волшебство: как делают елочные игрушки

22:02 12.11.2023
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НовостиTelegram
До Нового года осталось ровно 50 дней. На прилавках магазинов уже появились новогодняя мишура и елочные игрушки. Как создают стеклянные елочные украшения на одной из фабрик в Красноярске - в фоторепортаже Sputnik.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Все начинается с того, что стеклодув выдувает будущую игрушку из расплавленного стекла.

Все начинается с того, что стеклодув выдувает будущую игрушку из расплавленного стекла. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Все начинается с того, что стеклодув выдувает будущую игрушку из расплавленного стекла.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Все игрушки расписывают вручную специальной краской.

Все игрушки расписывают вручную специальной краской. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
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Все игрушки расписывают вручную специальной краской.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Традиционно, рисунки на шарах посвящены новогодней и северной тематике.

Традиционно, рисунки на шарах посвящены новогодней и северной тематике. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Традиционно, рисунки на шарах посвящены новогодней и северной тематике.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Но можно встретить и героев современных книг и фильмов.

Но можно встретить и героев современных книг и фильмов. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Но можно встретить и героев современных книг и фильмов.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Среди игрушек - не только шары, но и всевозможные фигурки.

Среди игрушек - не только шары, но и всевозможные фигурки. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Среди игрушек - не только шары, но и всевозможные фигурки.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Стеклянная игрушка в виде театральной награды "Золотая маска".

Стеклянная игрушка в виде театральной награды &quot;Золотая маска&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Стеклянная игрушка в виде театральной награды "Золотая маска".

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Самые популярные игрушки - с символикой наступающего года.

Самые популярные игрушки - с символикой наступающего года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilya Naymushin
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Самые популярные игрушки - с символикой наступающего года.

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