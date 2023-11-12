https://uz.sputniknews.ru/20231112/40942346.html
Хрупкое волшебство: как делают елочные игрушки
Хрупкое волшебство: как делают елочные игрушки
До Нового года осталось ровно 50 дней. На прилавках магазинов уже появились новогодняя мишура и елочные игрушки. Как создают стеклянные елочные украшения на одной из фабрик в Красноярске - в фоторепортаже Sputnik.
2023-11-12T22:02+0500
2023-11-12T22:02+0500
2023-11-12T22:02+0500
фото
новый год
елочные игрушки
россия
красноярск
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MIA „Rosiya Segodnya“
елочные игрушки фото
Хрупкое волшебство: как делают елочные игрушки
До Нового года осталось ровно 50 дней. На прилавках магазинов уже появились новогодняя мишура и елочные игрушки. Как создают стеклянные елочные украшения на одной из фабрик в Красноярске - в фоторепортаже Sputnik.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Все начинается с того, что стеклодув выдувает будущую игрушку из расплавленного стекла.
Все начинается с того, что стеклодув выдувает будущую игрушку из расплавленного стекла.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Все игрушки расписывают вручную специальной краской.
Все игрушки расписывают вручную специальной краской.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Традиционно, рисунки на шарах посвящены новогодней и северной тематике.
Традиционно, рисунки на шарах посвящены новогодней и северной тематике.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Но можно встретить и героев современных книг и фильмов.
Но можно встретить и героев современных книг и фильмов.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Среди игрушек - не только шары, но и всевозможные фигурки.
Среди игрушек - не только шары, но и всевозможные фигурки.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Стеклянная игрушка в виде театральной награды "Золотая маска".
Стеклянная игрушка в виде театральной награды "Золотая маска".
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Самые популярные игрушки - с символикой наступающего года.
Самые популярные игрушки - с символикой наступающего года.