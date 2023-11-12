Хрупкое волшебство: как делают елочные игрушки

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До Нового года осталось ровно 50 дней. На прилавках магазинов уже появились новогодняя мишура и елочные игрушки. Как создают стеклянные елочные украшения на одной из фабрик в Красноярске - в фоторепортаже Sputnik.