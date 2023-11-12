https://uz.sputniknews.ru/20231112/aviakompaniya-air-samarkand-popolnila-park-vozdushnyx-sudov-40942020.html

Авиакомпания Air Samarkand пополнила парк воздушных судов

Авиакомпания Air Samarkand пополнила парк воздушных судов

До конца года авиаперевозчик планирует запустить до 5 самолетов.

2023-11-12T14:05+0500

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узбекистан

общество

авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Авиакомпания Air Samarkand получила второй самолет, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.В парк воздушных судов новой авиакомпании поступил еще один самолет Airbus A321. Как отметили в пресс-службе, второй самолет расширит возможности авиакомпании по перевозке пассажиров.Новинка представляет собой современный среднемагистральный самолет французского производства. Он рассчитан на перевозку 182 пассажиров в экономическом и 12 – в бизнес-классе.Новый самолет оснащен экранами для развлечения пассажиров во время полета. Авиакомпания предоставляет горячее питание на рейсах.Для справки: Airbus A321 является одним из самых популярных самолетов в популярном в мире сегменте пассажирских перевозок. На сегодняшний день выпущено около трех тысяч таких самолетов, которые успешно летают во все уголки мира. В целом количество самолетов, изготовленных на базе модели Airbus A320, превышает 11 тысяч.

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