https://uz.sputniknews.ru/20231112/aviakompaniya-air-samarkand-popolnila-park-vozdushnyx-sudov-40942020.html
Авиакомпания Air Samarkand пополнила парк воздушных судов
Авиакомпания Air Samarkand пополнила парк воздушных судов
До конца года авиаперевозчик планирует запустить до 5 самолетов.
2023-11-12T14:05+0500
2023-11-12T14:05+0500
2023-11-12T14:35+0500
узбекистан
общество
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Авиакомпания Air Samarkand получила второй самолет, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.В парк воздушных судов новой авиакомпании поступил еще один самолет Airbus A321. Как отметили в пресс-службе, второй самолет расширит возможности авиакомпании по перевозке пассажиров.Новинка представляет собой современный среднемагистральный самолет французского производства. Он рассчитан на перевозку 182 пассажиров в экономическом и 12 – в бизнес-классе.Новый самолет оснащен экранами для развлечения пассажиров во время полета. Авиакомпания предоставляет горячее питание на рейсах.Для справки: Airbus A321 является одним из самых популярных самолетов в популярном в мире сегменте пассажирских перевозок. На сегодняшний день выпущено около трех тысяч таких самолетов, которые успешно летают во все уголки мира. В целом количество самолетов, изготовленных на базе модели Airbus A320, превышает 11 тысяч.
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авиакомпания air samarkand воздушное судно
авиакомпания air samarkand воздушное судно
Авиакомпания Air Samarkand пополнила парк воздушных судов
14:05 12.11.2023 (обновлено: 14:35 12.11.2023)
До конца года авиаперевозчик планирует запустить до 5 самолетов.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Авиакомпания Air Samarkand получила второй самолет, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В парк воздушных судов новой авиакомпании поступил еще один самолет Airbus A321. Как отметили в пресс-службе, второй самолет расширит возможности авиакомпании по перевозке пассажиров.
"Неделей ранее авиакомпания Air Samarkand получила свой первый самолет, дальнемагистральный лайнер Airbus A330. Всего до конца 2023 года компания планирует получить и ввести в эксплуатацию до 5 самолетов", - говорится в сообщении.
Новинка представляет собой современный среднемагистральный самолет французского производства. Он рассчитан на перевозку 182 пассажиров в экономическом и 12 – в бизнес-классе.
Новый самолет оснащен экранами для развлечения пассажиров во время полета. Авиакомпания предоставляет горячее питание на рейсах.
Для справки: Airbus A321 является одним из самых популярных самолетов в популярном в мире сегменте пассажирских перевозок. На сегодняшний день выпущено около трех тысяч таких самолетов, которые успешно летают во все уголки мира. В целом количество самолетов, изготовленных на базе модели Airbus A320, превышает 11 тысяч.