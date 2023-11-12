https://uz.sputniknews.ru/20231112/erdogan-zayavil-chto-ne-budet-zvonit-baydenu-po-situatsii-v-gaze-40946496.html
Эрдоган заявил, что не будет звонить Байдену по ситуации в Газе
Эрдоган заявил, что не будет звонить Байдену по ситуации в Газе
Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке и стремится обеспечить мир, подчеркнул лидер.
2023-11-12T17:25+0500
2023-11-12T17:25+0500
2023-11-12T17:25+0500
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
сектор газа
джо байден
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет звонить американскому коллеге Джо Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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эрдоган байден газа
Эрдоган заявил, что не будет звонить Байдену по ситуации в Газе
Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке и стремится обеспечить мир, подчеркнул лидер.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет звонить американскому коллеге Джо Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке.
"Здесь (в Турции) побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. Думаю, теперь нас будет принимать Байден. Для меня было бы неразумно звонить Байдену. Мы не одни говорим, что являемся ключевой страной на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе. В этой географии невозможно выступить с инициативой или планом, минуя Турцию. Наша позиция, наше отношение, наши ценности и принципы ясны. Мы стремимся защитить человеческую жизнь, обеспечить мир, прекратить войны и вытереть слезы невинных", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Эр-Рияда.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.