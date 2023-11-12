https://uz.sputniknews.ru/20231112/erdogan-zayavil-chto-ne-budet-zvonit-baydenu-po-situatsii-v-gaze-40946496.html

Эрдоган заявил, что не будет звонить Байдену по ситуации в Газе

Эрдоган заявил, что не будет звонить Байдену по ситуации в Газе

Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке и стремится обеспечить мир, подчеркнул лидер.

2023-11-12T17:25+0500

2023-11-12T17:25+0500

2023-11-12T17:25+0500

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

сектор газа

джо байден

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет звонить американскому коллеге Джо Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

сектор газа

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