https://uz.sputniknews.ru/20231112/mchs-i-mid-rf-nachali-evakuatsiyu-mirnogo-naseleniya-iz-gazy-40944444.html

МЧС и МИД РФ начали эвакуацию мирного населения из Газы

МЧС и МИД РФ начали эвакуацию мирного населения из Газы

На протяжении недели сотрудники ведомств согласовывали порядок и маршруты эвакуации россиян.

2023-11-12T15:54+0500

2023-11-12T15:54+0500

2023-11-12T15:54+0500

в мире

россия

сектор газа

эвакуация

мчс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1f/40513615_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8412e43dd955b7dadc4b98be72900571.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. МЧС России совместно с дипломатами проводят работу по эвакуации мирных граждан из зоны палестино-израильского конфликта, сообщается в Telegram-канале министерства. Граждане России, пожелавшие покинуть сектор Газа, сейчас пересекают границу через пункт пропуска. Специалисты МЧС оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой, подчеркнули в ведомстве.Всех граждан России, пересекших сегодня границу анклава, направят в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

россия

сектор газа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия мчс мид эвакуация сектор газа