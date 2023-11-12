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Ниже нуля: какая погода ждет узбекистанцев в начале недели
Ниже нуля: какая погода ждет узбекистанцев в начале недели
Неделя начнется с резкого похолодания, но затем температура вновь поднимется, обещает Узгидромет.
2023-11-12T18:18+0500
2023-11-12T18:18+0500
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На Узбекистан надвинулся холодный фронт, в начале недели температура воздуха в отдельных регионах до нуля, а в предгорных и горных районах – до минусовой отметки, предупреждает Узгидромет.Однако к середине недели столбики термометров поползут вверх. Кроме того, всю первую половину недели по всей республике местами возможен туман. Осадков не ожидается.Температура воздуха:
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узбекистан погода начало недели
узбекистан погода начало недели

Ниже нуля: какая погода ждет узбекистанцев в начале недели

18:18 12.11.2023
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСильные морозы в регионах России
Сильные морозы в регионах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2023
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Неделя начнется с резкого похолодания, но затем температура вновь поднимется, обещает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На Узбекистан надвинулся холодный фронт, в начале недели температура воздуха в отдельных регионах до нуля, а в предгорных и горных районах – до минусовой отметки, предупреждает Узгидромет.
Однако к середине недели столбики термометров поползут вверх. Кроме того, всю первую половину недели по всей республике местами возможен туман. Осадков не ожидается.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: 14 ноября ночью от 0 до +3 градусов, днем 14-16 градусов тепла; 15-16 ноября;
Бухарская, Навоийская области: 14 ноября ночью 1-6, днем 15-20 градусов тепла, 15-16 ноября ночью 3-8, днем 18-23 выше нуля;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдаринская области: 14 ноября ночью 1-6, днем 15-20 градусов, 15-16 ноября ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла;
Кашкадаринская И Сурхандаринская области: ночью 5-10, днем 14 ноября 20-25, 15-16 ноября 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 1-6, днем 14 ноября 13-18, 15-16 ноября 15-20 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 14 ноября 6-11, 15-16 ноября 8-13 градусов тепла.
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