https://uz.sputniknews.ru/20231112/nije-nulya-kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-v-nachale-nedeli-40946617.html

Ниже нуля: какая погода ждет узбекистанцев в начале недели

Ниже нуля: какая погода ждет узбекистанцев в начале недели

Неделя начнется с резкого похолодания, но затем температура вновь поднимется, обещает Узгидромет.

2023-11-12T18:18+0500

2023-11-12T18:18+0500

2023-11-12T18:18+0500

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На Узбекистан надвинулся холодный фронт, в начале недели температура воздуха в отдельных регионах до нуля, а в предгорных и горных районах – до минусовой отметки, предупреждает Узгидромет.Однако к середине недели столбики термометров поползут вверх. Кроме того, всю первую половину недели по всей республике местами возможен туман. Осадков не ожидается.Температура воздуха:

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