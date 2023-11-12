https://uz.sputniknews.ru/20231112/pochti-vo-vse-zdaniya-v-tashkente-podali-teplo-40945784.html
Почти во все здания в Ташкенте подали тепло
Почти во все здания в Ташкенте подали тепло
В столице Узбекистана с 8 ноября начался отопительный сезон.
2023-11-12T16:39+0500
2023-11-12T16:39+0500
2023-11-12T16:39+0500
узбекистан
общество
отопление
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Теплоснабжение подано в 96% зданий Ташкента, сообщили в пресс-службе Veolia Energy Ташкент.Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 16:00 11 ноября тепло подали в 1778 из 1852 социальных объектов. Это 96% от общего количества построек.Тепло также подали в 8615 жилых домов из 8900, что составляет 97% от общего числа.В случае отсутствия в доме горячей воды или отопления, пресс-служба советует сначала обратиться в свою управляющую компанию, отвечающую за систему отопления внутри дома.Напоминаем, что отопительный сезон стартовал в Ташкенте 8 ноября.
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ташкент отопление
Почти во все здания в Ташкенте подали тепло
В столице Узбекистана с 8 ноября начался отопительный сезон.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Теплоснабжение подано в 96% зданий Ташкента, сообщили
в пресс-службе Veolia Energy Ташкент.
Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 16:00 11 ноября тепло подали в 1778 из 1852 социальных объектов. Это 96% от общего количества построек.
Тепло также подали в 8615 жилых домов из 8900, что составляет 97% от общего числа.
"Остальные здания находятся в процессе подключения к системе отопления", - говорится в сообщении.
В случае отсутствия в доме горячей воды или отопления, пресс-служба советует сначала обратиться в свою управляющую компанию, отвечающую за систему отопления внутри дома.
Напоминаем, что отопительный сезон стартовал в Ташкенте 8 ноября.