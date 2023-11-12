https://uz.sputniknews.ru/20231112/spetsialisty-mexrli-maktab-vystupili-na-mejdunarodnoy-konferentsii-v-moskve-40937488.html

Специалисты "Мехрли Мактаб" выступили на международной конференции в Москве

Специалисты "Мехрли Мактаб" выступили на международной конференции в Москве

Всего в мероприятии принимали участие более 1500 специалистов из стран СНГ и России.

2023-11-12T10:44+0500

2023-11-12T10:44+0500

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узбекистан

общество

образование

москва

конференция

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ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Специалисты "Мехрли Мактаб" приняла участие в 5-й международной конференции, проходившей в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Темой конференции стало: "Научно-методическое обеспечение внедрения модели госпитального образования, защищающей и реализующей конституционные права детей, находящихся на длительном лечении".Всего в мероприятии приняли участие более 1500 специалистов из стран СНГ и России.В рамках конференции совместно с министерством и проектом "УчимЗнаем" согласованы вопросы сотрудничества по дальнейшему укреплению качественного и эффективного образования в больничных школах Узбекистана.

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