https://uz.sputniknews.ru/20231112/spetsialisty-mexrli-maktab-vystupili-na-mejdunarodnoy-konferentsii-v-moskve-40937488.html
Специалисты "Мехрли Мактаб" выступили на международной конференции в Москве
Специалисты "Мехрли Мактаб" выступили на международной конференции в Москве
Всего в мероприятии принимали участие более 1500 специалистов из стран СНГ и России.
2023-11-12T10:44+0500
2023-11-12T10:44+0500
2023-11-12T10:54+0500
узбекистан
общество
образование
москва
конференция
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ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Специалисты "Мехрли Мактаб" приняла участие в 5-й международной конференции, проходившей в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Темой конференции стало: "Научно-методическое обеспечение внедрения модели госпитального образования, защищающей и реализующей конституционные права детей, находящихся на длительном лечении".Всего в мероприятии приняли участие более 1500 специалистов из стран СНГ и России.В рамках конференции совместно с министерством и проектом "УчимЗнаем" согласованы вопросы сотрудничества по дальнейшему укреплению качественного и эффективного образования в больничных школах Узбекистана.
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мехрли мактаб международная конференция москва
мехрли мактаб международная конференция москва
Специалисты "Мехрли Мактаб" выступили на международной конференции в Москве
10:44 12.11.2023 (обновлено: 10:54 12.11.2023)
Всего в мероприятии принимали участие более 1500 специалистов из стран СНГ и России.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik.
Специалисты "Мехрли Мактаб" приняла участие в 5-й международной конференции, проходившей в Москве. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.
Темой конференции стало: "Научно-методическое обеспечение внедрения модели госпитального образования, защищающей и реализующей конституционные права детей, находящихся на длительном лечении".
Всего в мероприятии приняли участие более 1500 специалистов из стран СНГ и России.
"Представители "Мехрли Мактаб" в своем докладе на конференции ознакомили участников с информацией о системе образования, созданной для детей, находящихся на длительном лечении в Узбекистане", - говорится в сообщении.
В рамках конференции совместно с министерством и проектом "УчимЗнаем" согласованы вопросы сотрудничества по дальнейшему укреплению качественного и эффективного образования в больничных школах Узбекистана.