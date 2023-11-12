https://uz.sputniknews.ru/20231112/uzbekskie-shkolniki-sorevnuyutsya-v-sozdanii-kompyuternyx-igr-i-saytov-40939216.html

Узбекские школьники соревнуются в создании компьютерных игр и сайтов

Узбекские школьники соревнуются в создании компьютерных игр и сайтов

Полезные цифровые продукты учащиеся школ со всей республики создают в рамках образовательного хакатона "Вектор 4.0", организованного Казанским университетом и Россотрудничеством.

2023-11-12T13:10+0500

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2023-11-12T13:10+0500

узбекистан

ташкент

общество

образование

россотрудничество

конкурс

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. С 10 по 12 ноября в Ташкенте проходит образовательный хакатон. Это соревнования среди школьников Узбекистана по созданию веб-сайтов, телеграм-ботов, компьютерных игр и онлайн курсов.В хакатоне участвуют 20 команд по 5 человек из разных городов республики.До того, как участники приступили к разработке цифровых продуктов для них провели вводную лекцию, мастерскую, практический семинар и тренинг “Команда - ключ к успеху”, направленные на обучение необходимым для реализации проектов навыкам.Организатором образовательного хакатона выступил институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета при поддержке Россотрудничества.Соревнования среди школьников проходят в Институте переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций.

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