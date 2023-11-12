https://uz.sputniknews.ru/20231112/v-andijanskoy-oblasti-razvorovali-ugol-prednaznachennyy-dlya-naseleniya-40947505.html
В Андижанской области разворовали уголь, предназначенный для населения
В Андижанской области разворовали уголь, предназначенный для населения
В рамках уголовного дела задержаны руководители угольных складов Андижанского, Булокбошинского и Джалакудукского районов.
2023-11-12T19:58+0500
2023-11-12T19:58+0500
2023-11-12T19:58+0500
узбекистан
андижанская область
уголь
общество
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ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В Андижанском, Булокбошинском и Джалакудукском районах возбуждено уголовное дело по факту хищения угля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.Согласно сообщению, что некоторые руководители складов Андижанского областного филиала ООО "Комир Таминот" подготовили подложные документы о факте получения гражданами угля. Они продавали уголь, предназначенный для реализации населению по льготной цене в осенне-зимний период, за наличные, а выручку присваивали.Все они задержаны в процессуальном порядке."По данным обстоятельствам в отношении заведующих складами Ш.Б., С.Н. и Ю.Ю. возбуждены уголовные дела по статье 167, часть 3, пункт "а" и другим статьям Уголовного Кодекса, они задержаны в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса ", - говорится в сообщении.Расследования продолжаются. Сообщается, что рабочая группа Генпрокуратуры регулярно проводит контрольные мероприятия в регионах.По данным пресс-службы, за 9 месяцев "Узбеккомир" поставил потребителям 4 млн 298,4 тыс. тонн угля, выполнив прогнозные показатели на 102%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 100,8%.
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андижанская область население уголь
андижанская область население уголь
В Андижанской области разворовали уголь, предназначенный для населения
В рамках уголовного дела задержаны руководители угольных складов Андижанского, Булокбошинского и Джалакудукского районов.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik.
В Андижанском, Булокбошинском и Джалакудукском районах возбуждено уголовное дело по факту хищения угля, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению, что некоторые руководители складов Андижанского областного филиала ООО "Комир Таминот" подготовили подложные документы о факте получения гражданами угля. Они продавали уголь, предназначенный для реализации населению по льготной цене в осенне-зимний период, за наличные, а выручку присваивали.
заведующий Андижанским районным складом угля продал 1 220 тонн угля на сумму 362,3 млн сумов,;
заведующий Булагбашинским районным складом угля продал 445,5 тонны угля на сумму 178,3 млн сумов;
заведующий складом угля Джалакудукского района продал 1419,9 тонны угля на сумму 421,7 млн сумов.
Все они задержаны в процессуальном порядке.
"По данным обстоятельствам в отношении заведующих складами Ш.Б., С.Н. и Ю.Ю. возбуждены уголовные дела по статье 167, часть 3, пункт "а" и другим статьям Уголовного Кодекса, они задержаны в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса ", - говорится в сообщении.
Расследования продолжаются. Сообщается, что рабочая группа Генпрокуратуры регулярно проводит контрольные мероприятия в регионах.
По данным пресс-службы, за 9 месяцев "Узбеккомир" поставил потребителям 4 млн 298,4 тыс. тонн угля, выполнив прогнозные показатели на 102%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 100,8%.