https://uz.sputniknews.ru/20231112/v-dnr-postroyat-dva-kirpichnyx-zavoda-40947347.html
В ДНР построят два кирпичных завода
В ДНР построят два кирпичных завода
В Мариуполе в 2024 году планируют восстановить еще 1,8 тысячи объектов
2023-11-12T19:11+0500
2023-11-12T19:11+0500
2023-11-12T19:11+0500
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днр
восстановление
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ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Правительство Донецкой Народной Республики планирует в 2024 году восстановить еще 1,8 тыс. объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление. О планах восстановления Мариуполя рассказал глава правительства ДНР Евгений Солнцев.По словам губернатора, в течение ближайших двух лет в ДНР будут открыты два кирпичных завода.Также он подчеркнул, что на восстанавливаемых объектах занято 22 тыс. человек, а во время пиковой загруженности здесь трудилось 35 тыс. человек.
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Видео РИА Новости. Два кирпичных завода планируют открыть в ДНР
Два кирпичных завода планируют открыть в ДНР в течение двух лет, рассказал председатель правительства республики Евгений Солнцев.
2023-11-12T19:11+0500
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днр кирпичный завод
В ДНР построят два кирпичных завода
В Мариуполе в 2024 году планируют восстановить еще 1,8 тысячи объектов
ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik.
Правительство Донецкой Народной Республики планирует в 2024 году восстановить еще 1,8 тыс. объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление. О планах восстановления Мариуполя рассказал
глава правительства ДНР Евгений Солнцев.
"У нас в работе 12,1 тысячи объектов - это огромная, колоссальная работа. На следующий год мы планируем взять еще 1,8 тысячи объектов", - сказал он.
По словам губернатора, в течение ближайших двух лет в ДНР будут открыты два кирпичных завода.
Также он подчеркнул, что на восстанавливаемых объектах занято 22 тыс. человек, а во время пиковой загруженности здесь трудилось 35 тыс. человек.