https://uz.sputniknews.ru/20231112/v-dnr-postroyat-dva-kirpichnyx-zavoda-40947347.html

В ДНР построят два кирпичных завода

В ДНР построят два кирпичных завода

В Мариуполе в 2024 году планируют восстановить еще 1,8 тысячи объектов

2023-11-12T19:11+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

россия

днр

восстановление

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ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Правительство Донецкой Народной Республики планирует в 2024 году восстановить еще 1,8 тыс. объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление. О планах восстановления Мариуполя рассказал глава правительства ДНР Евгений Солнцев.По словам губернатора, в течение ближайших двух лет в ДНР будут открыты два кирпичных завода.Также он подчеркнул, что на восстанавливаемых объектах занято 22 тыс. человек, а во время пиковой загруженности здесь трудилось 35 тыс. человек.

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Видео РИА Новости. Два кирпичных завода планируют открыть в ДНР Два кирпичных завода планируют открыть в ДНР в течение двух лет, рассказал председатель правительства республики Евгений Солнцев. 2023-11-12T19:11+0500 true PT0M35S

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днр кирпичный завод