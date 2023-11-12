https://uz.sputniknews.ru/20231112/v-syrdare-proshlo-drift-shou-karavan--foto-40937626.html

В Сырдарье прошло "Дрифт-шоу караван" — фото

В Сырдарье прошло "Дрифт-шоу караван" — фото

В автошоу приняли участие около 100 спортивных автомобилей.

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узбекистан

сырдарьинская область

гулистан

спорт

дрифт-шоу

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В городе Гулистан Сырдарьинской области состоялось "Дрифт-шоу-караван" с участием около 100 спортивных автомобилей, сообщает пресс-служба хокимията области.Помимо дрифт-заездов гости фестиваля смогли насладиться выступлениями диджеев, выставкой тюнинговых автомобилей, поучаствовать в тест-драйве и различных развлекательных программах.Напомним, предыдущий фестиваль "Дрифт-шоу-караван" прошел в Гулистане в августе. В фестивале приняли участие более 60 кастомизированных автомобилей и мотоциклов.

узбекистан

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