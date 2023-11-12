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https://uz.sputniknews.ru/20231112/v-syrdare-proshlo-drift-shou-karavan--foto-40937626.html
В Сырдарье прошло "Дрифт-шоу караван" — фото
В Сырдарье прошло "Дрифт-шоу караван" — фото
В автошоу приняли участие около 100 спортивных автомобилей.
2023-11-12T11:33+0500
2023-11-12T11:33+0500
узбекистан
сырдарьинская область
гулистан
спорт
дрифт-шоу
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В городе Гулистан Сырдарьинской области состоялось "Дрифт-шоу-караван" с участием около 100 спортивных автомобилей, сообщает пресс-служба хокимията области.Помимо дрифт-заездов гости фестиваля смогли насладиться выступлениями диджеев, выставкой тюнинговых автомобилей, поучаствовать в тест-драйве и различных развлекательных программах.Напомним, предыдущий фестиваль "Дрифт-шоу-караван" прошел в Гулистане в августе. В фестивале приняли участие более 60 кастомизированных автомобилей и мотоциклов.
узбекистан
сырдарьинская область
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сырдарьинская область дрифт-шоу фото
сырдарьинская область дрифт-шоу фото

В Сырдарье прошло "Дрифт-шоу караван" — фото

11:33 12.11.2023
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось Дрифт-шоу караван - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2023
© Хокимият Сырдарьинской области
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В автошоу приняли участие около 100 спортивных автомобилей.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В городе Гулистан Сырдарьинской области состоялось "Дрифт-шоу-караван" с участием около 100 спортивных автомобилей, сообщает пресс-служба хокимията области.
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось Дрифт-шоу караван - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2023
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось Дрифт-шоу караван - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2023
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
Помимо дрифт-заездов гости фестиваля смогли насладиться выступлениями диджеев, выставкой тюнинговых автомобилей, поучаствовать в тест-драйве и различных развлекательных программах.
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось Дрифт-шоу караван - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2023
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось Дрифт-шоу караван - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2023
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
Напомним, предыдущий фестиваль "Дрифт-шоу-караван" прошел в Гулистане в августе. В фестивале приняли участие более 60 кастомизированных автомобилей и мотоциклов.
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