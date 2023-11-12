В Сырдарье прошло "Дрифт-шоу караван" — фото
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
В автошоу приняли участие около 100 спортивных автомобилей.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В городе Гулистан Сырдарьинской области состоялось "Дрифт-шоу-караван" с участием около 100 спортивных автомобилей, сообщает пресс-служба хокимията области.
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
Помимо дрифт-заездов гости фестиваля смогли насладиться выступлениями диджеев, выставкой тюнинговых автомобилей, поучаствовать в тест-драйве и различных развлекательных программах.
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
В Гулистане состоялось "Дрифт-шоу караван"
© Хокимият Сырдарьинской области
Напомним, предыдущий фестиваль "Дрифт-шоу-караван" прошел в Гулистане в августе. В фестивале приняли участие более 60 кастомизированных автомобилей и мотоциклов.