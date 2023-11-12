https://uz.sputniknews.ru/20231112/v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie-40937141.html
В Узбекистане произошло землетрясение
В Узбекистане произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков находится в 532 км к юго-западу от Ташкента.
2023-11-12T10:16+0500
2023-11-12T10:16+0500
2023-11-12T10:36+0500
узбекистан
общество
землетрясение
мчс
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На территории Узбекистана накануне в 22:43 по ташкентскому времени произошло землетрясение. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр подземных толчков находился в 532 км от Ташкента, в Каракольском районе Бухарской области.Сила землетрясения в эпицентре достигла М=3,2 балла.
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узбекистан землетрясение
В Узбекистане произошло землетрясение
10:16 12.11.2023 (обновлено: 10:36 12.11.2023)
Эпицентр подземных толчков находится в 532 км к юго-западу от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
На территории Узбекистана накануне в 22:43 по ташкентскому времени произошло землетрясение. Об этом сообщил
Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр подземных толчков находился в 532 км от Ташкента, в Каракольском районе Бухарской области.
Сила землетрясения в эпицентре достигла М=3,2 балла.