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https://uz.sputniknews.ru/20231112/zamorozki-pogoda-v-uzbekistane-13-noyabrya-40943955.html
Заморозки: погода в Узбекистане 13 ноября
Заморозки: погода в Узбекистане 13 ноября
Республику накроет туман и похолодание, сообщает Узгидромет.
2023-11-12T14:57+0500
2023-11-12T15:22+0500
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане началось резкое похолодание, сообщает Узгидромет. Температура воздуха в отдельных регионах опустится ниже нуля.В понедельник на всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.Температура воздуха:
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заморозки погода узбекистан
заморозки погода узбекистан

Заморозки: погода в Узбекистане 13 ноября

14:57 12.11.2023 (обновлено: 15:22 12.11.2023)
© AFP 2023 / Karl-Josef HildenbrandОсенние листья в инее
Осенние листья в инее - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / Karl-Josef Hildenbrand
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Республику накроет туман и похолодание, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане началось резкое похолодание, сообщает Узгидромет. Температура воздуха в отдельных регионах опустится ниже нуля.
В понедельник на всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью от – 2 до +3 градусов, днем 10-15 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 1-6, днем 15-20 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская Области: ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 3-8, днем 17-22 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.
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