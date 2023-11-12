Заморозки: погода в Узбекистане 13 ноября
14:57 12.11.2023 (обновлено: 15:22 12.11.2023)
© AFP 2023 / Karl-Josef HildenbrandОсенние листья в инее
© AFP 2023 / Karl-Josef Hildenbrand
Республику накроет туман и похолодание, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане началось резкое похолодание, сообщает Узгидромет. Температура воздуха в отдельных регионах опустится ниже нуля.
В понедельник на всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью от – 2 до +3 градусов, днем 10-15 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 1-6, днем 15-20 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская Области: ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 3-8, днем 17-22 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.