https://uz.sputniknews.ru/20231112/zamorozki-pogoda-v-uzbekistane-13-noyabrya-40943955.html

Заморозки: погода в Узбекистане 13 ноября

Заморозки: погода в Узбекистане 13 ноября

Республику накроет туман и похолодание, сообщает Узгидромет.

2023-11-12T14:57+0500

2023-11-12T14:57+0500

2023-11-12T15:22+0500

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане началось резкое похолодание, сообщает Узгидромет. Температура воздуха в отдельных регионах опустится ниже нуля.В понедельник на всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.Температура воздуха:

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