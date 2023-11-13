Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231113/ataka-baza-siriya-voyennyye-ssha-gibel-40952538.html
СМИ сообщили о гибели американских военных при атаке базы "Конико" в Сирии
СМИ сообщили о гибели американских военных при атаке базы "Конико" в Сирии
Число погибших солдат не уточняют. Официального подтверждения этой информации со стороны Пентагона нет.
2023-11-13T11:20+0500
2023-11-13T11:20+0500
в мире
сша
сирия
атака
военная база
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/18/38196993_0:109:989:665_1920x0_80_0_0_880df662fcef9a7d6c6553c42e82e61d.png
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.Ранее телеканал сообщал, что по базе на нефтяном месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили 15 ракет.Число погибших солдат не уточняется. В Пентагоне пока не выступили с официальным подтверждением случившегося.Кроме того, телеканал утверждает, что американскую базу "Аш-Шаддади" в Хасаке на северо-востоке Сирии атаковали три беспилотника.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы своих военных на Ближнем Востоке.Всего на территории Сирии у Пентагона 24 военные базы и 4 пункта. Они регулярно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа. В свою очередь, Тегеран эти обвинения отвергает.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/18/38196993_26:0:975:712_1920x0_80_0_0_2cf969f91714bef9600137996a03fdff.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
американские военные гибель база конико сирия атака
американские военные гибель база конико сирия атака

СМИ сообщили о гибели американских военных при атаке базы "Конико" в Сирии

11:20 13.11.2023
© Foto : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© Foto : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Подписаться на
НовостиTelegram
Число погибших солдат не уточняют. Официального подтверждения этой информации со стороны Пентагона нет.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.
Ранее телеканал сообщал, что по базе на нефтяном месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили 15 ракет.

"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии", — говорится в сообщении.

Число погибших солдат не уточняется. В Пентагоне пока не выступили с официальным подтверждением случившегося.
Кроме того, телеканал утверждает, что американскую базу "Аш-Шаддади" в Хасаке на северо-востоке Сирии атаковали три беспилотника.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы своих военных на Ближнем Востоке.
Всего на территории Сирии у Пентагона 24 военные базы и 4 пункта. Они регулярно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа. В свою очередь, Тегеран эти обвинения отвергает.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0