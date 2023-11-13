https://uz.sputniknews.ru/20231113/ataka-baza-siriya-voyennyye-ssha-gibel-40952538.html

СМИ сообщили о гибели американских военных при атаке базы "Конико" в Сирии

СМИ сообщили о гибели американских военных при атаке базы "Конико" в Сирии

Число погибших солдат не уточняют. Официального подтверждения этой информации со стороны Пентагона нет.

2023-11-13T11:20+0500

2023-11-13T11:20+0500

2023-11-13T11:20+0500

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.Ранее телеканал сообщал, что по базе на нефтяном месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили 15 ракет.Число погибших солдат не уточняется. В Пентагоне пока не выступили с официальным подтверждением случившегося.Кроме того, телеканал утверждает, что американскую базу "Аш-Шаддади" в Хасаке на северо-востоке Сирии атаковали три беспилотника.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы своих военных на Ближнем Востоке.Всего на территории Сирии у Пентагона 24 военные базы и 4 пункта. Они регулярно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа. В свою очередь, Тегеран эти обвинения отвергает.

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