https://uz.sputniknews.ru/20231113/legkoatlety-uzbekistana-chempionat-azii-dve-medaly-40950554.html

Легкоатлеты Узбекистана завоевали на чемпионате Азии две серебряные медали

Легкоатлеты Узбекистана завоевали на чемпионате Азии две серебряные медали

В Дубае прошел чемпионат Азии по легкой атлетике на полумарафоне

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узбекистан

легкая атлетика

спорт

чемпионат азии

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Национальная олимпийская сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали на чемпионате Азии в программе полумарафона, сообщает Национальный олимпийсий комитет.Ситора Хамидова, зафиксировавшая на одиночной дистанции результат 1 час 13 минут 29 секунд, сумела побить рекорд Узбекистана, установленный ею 5 лет назад. Этот результат принес ему серебряную медаль. Золотая медаль досталась Японии, а бронзовая – члену сборной Кыргызстана. В этой программе другие узбекские спортсменки Марина Хмелевская финишировала восьмой, Миракбарова – семнадцатой.Также командный результат трёх спортсменок из Узбекистана составил 3:46:08, что обеспечило серебряную медаль в командной программе. В данной программе золото завоевала сборная Кыргызстана, а Индия – бронзу.

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