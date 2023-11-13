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https://uz.sputniknews.ru/20231113/legkoatlety-uzbekistana-chempionat-azii-dve-medaly-40950554.html
Легкоатлеты Узбекистана завоевали на чемпионате Азии две серебряные медали
Легкоатлеты Узбекистана завоевали на чемпионате Азии две серебряные медали
В Дубае прошел чемпионат Азии по легкой атлетике на полумарафоне
2023-11-13T08:55+0500
2023-11-13T08:57+0500
узбекистан
легкая атлетика
спорт
чемпионат азии
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Национальная олимпийская сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали на чемпионате Азии в программе полумарафона, сообщает Национальный олимпийсий комитет.Ситора Хамидова, зафиксировавшая на одиночной дистанции результат 1 час 13 минут 29 секунд, сумела побить рекорд Узбекистана, установленный ею 5 лет назад. Этот результат принес ему серебряную медаль. Золотая медаль досталась Японии, а бронзовая – члену сборной Кыргызстана. В этой программе другие узбекские спортсменки Марина Хмелевская финишировала восьмой, Миракбарова – семнадцатой.Также командный результат трёх спортсменок из Узбекистана составил 3:46:08, что обеспечило серебряную медаль в командной программе. В данной программе золото завоевала сборная Кыргызстана, а Индия – бронзу.
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легкая атлетика узбекистан чемпионат азии медали серебро дубаи оаэ полумарафон
легкая атлетика узбекистан чемпионат азии медали серебро дубаи оаэ полумарафон

Легкоатлеты Узбекистана завоевали на чемпионате Азии две серебряные медали

08:55 13.11.2023 (обновлено: 08:57 13.11.2023)
© НОКНа ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали
На ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© НОК
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В Дубае (ОАЭ) прошел чемпионат Азии по легкой атлетике на полумарафоне.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Национальная олимпийская сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали на чемпионате Азии в программе полумарафона, сообщает Национальный олимпийсий комитет.
Ситора Хамидова, зафиксировавшая на одиночной дистанции результат 1 час 13 минут 29 секунд, сумела побить рекорд Узбекистана, установленный ею 5 лет назад. Этот результат принес ему серебряную медаль. Золотая медаль досталась Японии, а бронзовая – члену сборной Кыргызстана. В этой программе другие узбекские спортсменки Марина Хмелевская финишировала восьмой, Миракбарова – семнадцатой.
© НОКНа ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали
На ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
На ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали
© НОК
Также командный результат трёх спортсменок из Узбекистана составил 3:46:08, что обеспечило серебряную медаль в командной программе. В данной программе золото завоевала сборная Кыргызстана, а Индия – бронзу.
© НОКНа ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали
На ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
На ЧА по полумарафону сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные медали
© НОК
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