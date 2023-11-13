Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate

— первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Истребитель представили в июле 2021 года. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость — эффективность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.