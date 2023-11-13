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https://uz.sputniknews.ru/20231113/nachalas-podgotovka-proizvodstva-pervyx-rossiyskix-istrebiteley-checkmate-40951308.html
Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate
Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate
В России началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate
2023-11-13T09:38+0500
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россия
истребитель
дубай
авиашоу
премьера
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.После презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения.
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россия подготовка производство первых российских истребитель checkmate дубай dubai airshow
россия подготовка производство первых российских истребитель checkmate дубай dubai airshow

Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate

09:38 13.11.2023 (обновлено: 11:14 13.11.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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В России началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.
Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.
"На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", — сообщили в госкорпорации.
После презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения.

"Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании", — подчеркнули в Ростехе.

Checkmate

— первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Истребитель представили в июле 2021 года. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость — эффективность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.

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