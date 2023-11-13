Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.После презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения.
В России началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.
Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.
"На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", — сообщили в госкорпорации.
После презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения.
"Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании", — подчеркнули в Ростехе.
Checkmate
— первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Истребитель представили в июле 2021 года. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость — эффективность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.