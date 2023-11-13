https://uz.sputniknews.ru/20231113/pogoda-uzbekistan-14-16-noyabr-2023-40953150.html

Какой будет наступившая неделя — погода в Узбекистане на 14-17 ноября

Какой будет наступившая неделя — погода в Узбекистане на 14-17 ноября

Синоптики сообщают, что температурный фон в эти дни на 5-8° превысит климатическую норму для середины ноября.

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сухая погода сохранится по территории республики в течение всей рабочей недели, сообщает Узгидромет.В начале недели местами возможен туман.Температура воздуха будет расти день ото дня, и во второй половине рабочей недели в дневные часы воздух будет прогреваться до 21-24 градусов тепла, по югу Узбекистана местами до +25-27 тепла.В Ташкенте также без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного.Дневная температура к 16-17 ноября повысится до +21-23. Ночью синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры от 5-7 градусов тепла до +8-10.

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погода узбекистан 14-16 ноября температурный фон