Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания Air Marakanda начала сотрудничество с турецкой авиакомпанией SunExpress, в рамках которого впервые открыли прямое авиасообщение в третий по величине город Турции — Измир, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Air Marakanda. Билеты можно приобрести в круглосуточной авиакассе международного аэропорта Самарканда, а также на сайте авиакомпании.
Турецкая авиакомпания SunExpress сегодня совершила первый рейс из Измира в Самарканд.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания Air Marakanda начала сотрудничество с турецкой авиакомпанией SunExpress, в рамках которого впервые открыли прямое авиасообщение в третий по величине город Турции — Измир, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Air Marakanda.
“Первый рейс из Измира в Самарканд прибыл 13 ноября в 4.20 утра (по ташкентскому времени). Регулярные пассажирские рейсы в Измир авиаперевозчика SunExpress будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам, согласно расписанию”, — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в круглосуточной авиакассе международного аэропорта Самарканда, а также на сайте авиакомпании.
Дополнительная информация:
AIR MARAKANDA – компания-оператор по наземному обслуживанию и управлению новым терминалом Международного аэропорта Самарканда в рамках первого в авиационной отрасли Узбекистана проекта, основанного на государственно-частном партнерстве. Уже два года подряд новый международный терминал аэропорта Самарканда входит в десятку региональных лидеров по центральноазиатскому региону международного рейтинга аэропортов World Airport Awards (SKYTRAX).