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https://uz.sputniknews.ru/20231113/pryamyye-reysy-samarkand-izmir-40957667.html
Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение
Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение
Авиакомпания SunExpress сегодня совершила первый рейс из турецкого Измира в Самарканд
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узбекистан
турция
авиасообщение
самарканд
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания Air Marakanda начала сотрудничество с турецкой авиакомпанией SunExpress, в рамках которого впервые открыли прямое авиасообщение в третий по величине город Турции — Измир, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Air Marakanda. Билеты можно приобрести в круглосуточной авиакассе международного аэропорта Самарканда, а также на сайте авиакомпании.
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тунция самарканд измир авиасообщение прямое сообщение регулярное рейс air marakanda sunexpress

Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение

12:15 13.11.2023 (обновлено: 12:21 13.11.2023)
© Компания Air MarakandaТурецкая авиакомпания SunExpress
Турецкая авиакомпания SunExpress - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© Компания Air Marakanda
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Турецкая авиакомпания SunExpress сегодня совершила первый рейс из Измира в Самарканд.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания Air Marakanda начала сотрудничество с турецкой авиакомпанией SunExpress, в рамках которого впервые открыли прямое авиасообщение в третий по величине город Турции — Измир, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Air Marakanda.
“Первый рейс из Измира в Самарканд прибыл 13 ноября в 4.20 утра (по ташкентскому времени). Регулярные пассажирские рейсы в Измир авиаперевозчика SunExpress будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам, согласно расписанию”, — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести в круглосуточной авиакассе международного аэропорта Самарканда, а также на сайте авиакомпании.
Дополнительная информация:

AIR MARAKANDA – компания-оператор по наземному обслуживанию и управлению новым терминалом Международного аэропорта Самарканда в рамках первого в авиационной отрасли Узбекистана проекта, основанного на государственно-частном партнерстве. Уже два года подряд новый международный терминал аэропорта Самарканда входит в десятку региональных лидеров по центральноазиатскому региону международного рейтинга аэропортов World Airport Awards (SKYTRAX).

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