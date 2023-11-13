https://uz.sputniknews.ru/20231113/pryamyye-reysy-samarkand-izmir-40957667.html

Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение

Между Самаркандом и Измиром наладили прямое авиасообщение

Авиакомпания SunExpress сегодня совершила первый рейс из турецкого Измира в Самарканд

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узбекистан

турция

авиасообщение

самарканд

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания Air Marakanda начала сотрудничество с турецкой авиакомпанией SunExpress, в рамках которого впервые открыли прямое авиасообщение в третий по величине город Турции — Измир, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Air Marakanda. Билеты можно приобрести в круглосуточной авиакассе международного аэропорта Самарканда, а также на сайте авиакомпании.

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