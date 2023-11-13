https://uz.sputniknews.ru/20231113/ryad-lokatsiy-tashkent-vremennoe-otklyucheniye-elektrosnabjeniya-40949542.html

В ряде локаций Ташкента временно отключат электроснабжение

В ряде локаций Ташкента временно отключат электроснабжение

Некоторые махалли столицы в понедельник временно останутся без электричества.

2023-11-13T08:37+0500

2023-11-13T08:37+0500

2023-11-13T08:39+0500

ташкент

ао "региональные электрические сети"

отключение света

чиланзарский район

бектемирский район

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сегодня подача электроэнергии будет временно отключена по некоторым адресам Бектемирского и Чиланзарского районов Ташкента. Об этом сообщает Ташкентский городской филиал "Региональные электрические сети". В целях тщательной подготовки к осенне-зимнему сезону в некоторых локациях столицы временно отключат электроснабжение: Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.

ташкент

чиланзарский район

бектемирский район

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ташкент локация отключение электроснабжение махалля временно без электричества