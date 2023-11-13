https://uz.sputniknews.ru/20231113/ryad-lokatsiy-tashkent-vremennoe-otklyucheniye-elektrosnabjeniya-40949542.html
В ряде локаций Ташкента временно отключат электроснабжение
В ряде локаций Ташкента временно отключат электроснабжение
Некоторые махалли столицы в понедельник временно останутся без электричества.
2023-11-13T08:37+0500
2023-11-13T08:37+0500
2023-11-13T08:39+0500
ташкент
ао "региональные электрические сети"
отключение света
чиланзарский район
бектемирский район
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сегодня подача электроэнергии будет временно отключена по некоторым адресам Бектемирского и Чиланзарского районов Ташкента. Об этом сообщает Ташкентский городской филиал "Региональные электрические сети". В целях тщательной подготовки к осенне-зимнему сезону в некоторых локациях столицы временно отключат электроснабжение: Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.
ташкент
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ташкент локация отключение электроснабжение махалля временно без электричества
ташкент локация отключение электроснабжение махалля временно без электричества
В ряде локаций Ташкента временно отключат электроснабжение
08:37 13.11.2023 (обновлено: 08:39 13.11.2023)
Некоторые махалли столицы в понедельник временно останутся без электричества.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Сегодня подача электроэнергии будет временно отключена по некоторым адресам Бектемирского и Чиланзарского районов Ташкента. Об этом сообщает
Ташкентский городской филиал "Региональные электрические сети".
В целях тщательной подготовки к осенне-зимнему сезону в некоторых локациях столицы временно отключат электроснабжение:
Бектемирский район — с 09.00 до 17.00 в некоторых локациях махаллинских сходов граждан "Гулбог" и "Ийик ота";
Чиланзорский район — с 09.00 до 17.00 по некоторым адресам махаллинского схода граждан "Навбахор".
Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.