https://uz.sputniknews.ru/20231113/samarkand-kontrafaktnaya-alkogolnaya-produktsiya-560-mln-sumov-40952059.html

В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов

В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов

В доме гражданина проживающего в Самаркандском районе хранилось 43 228 бутылок поддельной алкогольной акцизной продукции

2023-11-13T10:14+0500

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узбекистан

государственный налоговый комитет

самарканд

контрафакт

алкогольная продукция

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов, сообщает Налоговый комитет. Контрольные мероприятия в Самаркандской области проведены совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями Государственной налоговой службы.Сообщается также, что оформленные по данному факту документы переданы в правоохранительные органы в установленном порядке.

узбекистан

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