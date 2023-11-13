https://uz.sputniknews.ru/20231113/samarkand-kontrafaktnaya-alkogolnaya-produktsiya-560-mln-sumov-40952059.html
В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов
В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов
В доме гражданина проживающего в Самаркандском районе хранилось 43 228 бутылок поддельной алкогольной акцизной продукции
2023-11-13T10:14+0500
2023-11-13T10:14+0500
2023-11-13T11:13+0500
узбекистан
государственный налоговый комитет
самарканд
контрафакт
алкогольная продукция
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов, сообщает Налоговый комитет. Контрольные мероприятия в Самаркандской области проведены совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями Государственной налоговой службы.Сообщается также, что оформленные по данному факту документы переданы в правоохранительные органы в установленном порядке.
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самарканд алкоголь изъятие контрафакт акциз бытылки незаконное хранение
самарканд алкоголь изъятие контрафакт акциз бытылки незаконное хранение
В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов
10:14 13.11.2023 (обновлено: 11:13 13.11.2023)
Установлено, что в доме гражданина, проживающего в Самаркандском районе, хранилось 43 228 бутылок поддельной алкогольной акцизной продукции.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
В Самарканде выявили контрафактную алкогольную продукцию на 560 млн сумов, сообщает
Налоговый комитет.
Контрольные мероприятия в Самаркандской области проведены совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями Государственной налоговой службы.
"В ходе мероприятия установлено, что У.З., житель Самаркандского района, хранил в своем доме алкогольную продукцию общей стоимостью 560,2 млн сумов: это 5 видов контрофакта, состоящих из 43 228 бутылок. Обнаруженный контрафакт временно изъят", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что оформленные по данному факту документы переданы в правоохранительные органы в установленном порядке.