https://uz.sputniknews.ru/20231113/samarkand-obsujdeniye-opustynivanie-konvensiya-oon-40966358.html

Только объединив усилия мы сможем добиться результатов — Абдухакимов

Только объединив усилия мы сможем добиться результатов — Абдухакимов

В Самарканде на международном уровне обсуждаются вопросы по борьбе с опустыниванием

2023-11-13T16:01+0500

2023-11-13T16:01+0500

2023-11-13T16:01+0500

узбекистан

самарканд

экология

опустынивание

оон

конвенция

шавкат мирзиёев

танзила нарбаева

азиз абдухакимов

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Самарканде начала работу 21-я сессия Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD, КБО ООН), сообщает с места события корреспондент Sputnik Узбекистан.В конгресс-холле Silk Road Samarkand, где собрались порядка 500 делегатов из 196 стран, приветственное слово президента Узбекистана зачитала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. По данным КБО ООН, площадь плодородных земель на нашей планете, утраченных с 2015 года, равноценна площади всей Центральной Азии.Председатель сессии Биляна Калибарда отметила в своем выступлении, что повестка данного форума, направленная на смягчение последствий деградации и защиты земель для обеспечения человечества продовольствием, водой, жильем и экономическими возможностями, требует полной приверженности стран и активной работы.По последним данным, представленным КБО ООН, в мире ежегодно теряется около 100 миллионов гектаров здоровых и продуктивных земель. При такой тенденции для достижения нейтрального баланса деградации земель в мире к 2030 году необходимо будет восстановить 1,5 млрд га. Однако прекращение дополнительной деградации и ускорение выполнения существующих обязательств, реализация других мер по предотвращению негативных последствий, могут превысить поставленные цели.На встрече выступил также министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов. Он отметил результаты, которых удалось достичь Узбекистану в общенациональном проекте "Яшил макон", стартовавшем в 2021 году по инициативе президента Шавката Мирзиёева, главной целью которого является увеличение площади зеленых насаждений в городах республики к 2030 году до 30%.Он также отметил, что площадь охраняемых природных территорий увеличилась с 4% в 2016 году до 14% сегодня, по отношению к общей площади страны.Не осталась в стороне тема песчаных и пылевых бурь, которые в последние годы все чаще затрагивают Узбекистан и соседние страны региона.На полях экологического форума также планируется рассмотреть ход реализации стратегических целей Конвенции по устойчивому управлению земельными ресурсами, повышению устойчивости к засухе, поддержке лидерства женщин в устойчивом сельском хозяйстве и решению проблемы вынужденной миграции, связанной с деградацией земель и изменением климата.Впервые с момента подписания Конвенции ООН одно из ее важнейших мероприятий проводится в Центральной Азии.Международный форум продлится до 17 ноября включительно.

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самарканд обсуждение вопросы по борьбе с опустыниванием конвенция оон азиз абдухакимов