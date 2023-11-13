Только объединив усилия мы сможем добиться результатов — Абдухакимов
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанМинистр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
В Самарканде на международном уровне обсуждают вопросы по борьбе с опустыниванием.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Самарканде начала работу 21-я сессия Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD, КБО ООН), сообщает с места события корреспондент Sputnik Узбекистан.
В конгресс-холле Silk Road Samarkand, где собрались порядка 500 делегатов из 196 стран, приветственное слово президента Узбекистана зачитала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
"Рассчитываю на решительную поддержку международным экспертным сообществом инициативы Узбекистана о принятии по итогам нынешней сессии Самаркандской декларации по песчаным и пыльным бурям", — говорится в приветственном слове Шавката Мирзиёева.
© Элина БекназароваПервое заседание 21-й сессии КРОК конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Первое заседание 21-й сессии КРОК конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
© Элина Бекназарова
По данным КБО ООН, площадь плодородных земель на нашей планете, утраченных с 2015 года, равноценна площади всей Центральной Азии.
Председатель сессии Биляна Калибарда отметила в своем выступлении, что повестка данного форума, направленная на смягчение последствий деградации и защиты земель для обеспечения человечества продовольствием, водой, жильем и экономическими возможностями, требует полной приверженности стран и активной работы.
"Не стоит забывать, что работа, которую мы начинаем здесь, должна быть продолжена в странах-участниках", — отметила Калибарда.
По последним данным, представленным КБО ООН, в мире ежегодно теряется около 100 миллионов гектаров здоровых и продуктивных земель. При такой тенденции для достижения нейтрального баланса деградации земель в мире к 2030 году необходимо будет восстановить 1,5 млрд га. Однако прекращение дополнительной деградации и ускорение выполнения существующих обязательств, реализация других мер по предотвращению негативных последствий, могут превысить поставленные цели.
© Элина БекназароваПервое заседание 21-й сессии КРОК конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Первое заседание 21-й сессии КРОК конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
© Элина Бекназарова
На встрече выступил также министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов. Он отметил результаты, которых удалось достичь Узбекистану в общенациональном проекте "Яшил макон", стартовавшем в 2021 году по инициативе президента Шавката Мирзиёева, главной целью которого является увеличение площади зеленых насаждений в городах республики к 2030 году до 30%.
"С момента запуска данной инициативы по всей стране было посажено более 416 млн деревьев и кустарников. "Зеленые сады" были разбиты на 588 га, а для создания зеленых общественных территорий были использованы 662 гектара. Вокруг уязвимых городов, таких как Бухара, Нукус, Хива и Ургенч, были высажены “зеленые пояса” общей протяженностью в 40 км", — рассказал Абдухакимов.
Он также отметил, что площадь охраняемых природных территорий увеличилась с 4% в 2016 году до 14% сегодня, по отношению к общей площади страны.
Не осталась в стороне тема песчаных и пылевых бурь, которые в последние годы все чаще затрагивают Узбекистан и соседние страны региона.
"Несколько месяцев назад я был в поездке в Казахстан и стал свидетелем пыльной бури. По моему возвращению в Узбекистан эта пыльная буря уже была в Ташкенте и распространилась на другие соседние страны. Это показывает, что Центральная Азия — это одна экосистема, и только объединив наши усилия и коллективно решая экологические проблемы, мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", — заключил Абдухакимов.
На полях экологического форума также планируется рассмотреть ход реализации стратегических целей Конвенции по устойчивому управлению земельными ресурсами, повышению устойчивости к засухе, поддержке лидерства женщин в устойчивом сельском хозяйстве и решению проблемы вынужденной миграции, связанной с деградацией земель и изменением климата.
Впервые с момента подписания Конвенции ООН одно из ее важнейших мероприятий проводится в Центральной Азии.
Международный форум продлится до 17 ноября включительно.