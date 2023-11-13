https://uz.sputniknews.ru/20231113/sorvany-pyat-rotatsiy-ukrainskix-voysk-yujnodonetskoe-napravlenie-40950894.html

Сорваны пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении

Сорваны пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении

Российские военные сорвали на Южнодонецком направлении пять ротаций ВСУ противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными

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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Военнослужащие группировки "Восток" пресекли за прошедшие сутки пять попыток украинских военных провести ротацию на Южнодонецком направлении, противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов, уточнил начальник пресс-центра. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.В результате враг потерял две БМП, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, а также свыше 80 боевиков убитыми и ранеными, сообщил Полянский.

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