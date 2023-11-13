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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231113/sorvany-pyat-rotatsiy-ukrainskix-voysk-yujnodonetskoe-napravlenie-40950894.html
Сорваны пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении
Сорваны пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении
Российские военные сорвали на Южнодонецком направлении пять ротаций ВСУ противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными
2023-11-13T09:11+0500
2023-11-13T09:18+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Военнослужащие группировки "Восток" пресекли за прошедшие сутки пять попыток украинских военных провести ротацию на Южнодонецком направлении, противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов, уточнил начальник пресс-центра. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.В результате враг потерял две БМП, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, а также свыше 80 боевиков убитыми и ранеными, сообщил Полянский.
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россия украина сво всу военные сорвали ротации противник южнодонецк
россия украина сво всу военные сорвали ротации противник южнодонецк

Сорваны пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении

09:11 13.11.2023 (обновлено: 09:18 13.11.2023)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Российские военные сорвали на Южнодонецком направлении пять ротаций ВСУ, противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Военнослужащие группировки "Восток" пресекли за прошедшие сутки пять попыток украинских военных провести ротацию на Южнодонецком направлении, противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены", — сказал он.
В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов, уточнил начальник пресс-центра.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.
В результате враг потерял две БМП, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, а также свыше 80 боевиков убитыми и ранеными, сообщил Полянский.
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